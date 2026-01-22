Prime Video: Love Me Love Me è il romance young adult in arrivo a febbraio

Il filone young adult continua a essere uno dei più presidiati dallo streaming e Prime Video sembra intenzionata a spingere ancora di più su questo terreno. A febbraio arriverà infatti Love Me Love Me, nuovo film romantico atteso a livello globale e fissato per il 13 febbraio 2026. Il rilascio del primo teaser ufficiale conferma l’ambizione di un progetto che punta a intercettare il pubblico più giovane, ma con un respiro chiaramente internazionale.

Da Wattpad allo schermo

Love Me Love Me nasce come Prime Original italiano, ma è girato interamente in inglese. Alla base c’è il primo romanzo dell’omonima saga firmata da Stefania S., diventato un vero fenomeno online prima ancora dell’arrivo in libreria. Il libro ha superato 23 milioni di letture su Wattpad, affermandosi come uno dei titoli più seguiti della piattaforma.

Il successo digitale ha poi aperto la strada alla pubblicazione tradizionale con Sperling & Kupfer e, infine, all’adattamento cinematografico. Un percorso ormai familiare nel mondo dell’intrattenimento, dove storie nate online riescono a trasformarsi in prodotti mainstream.

Una storia di scelte e contrasti

La vicenda ruota attorno a June, una ragazza che dopo la morte del fratello decide di trasferirsi a Milano per ricominciare. Nella nuova scuola internazionale d’élite entra in contatto con Will, studente modello, ma l’equilibrio precario viene messo in crisi dall’incontro con James, migliore amico di Will e personaggio carismatico quanto tormentato.

James conduce una doppia vita segnata da combattimenti clandestini di MMA, e il conflitto iniziale con June si trasforma gradualmente in un’attrazione difficile da ignorare. Il cuore del racconto è tutto qui: la scelta tra la sicurezza e un sentimento che mette in discussione ogni certezza.

Un cast internazionale e una produzione solida

Nel cast figurano Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva e Luca Melucci, affiancati da Andrea Guo, Michelangelo Vizzini, Madior Fall e Vanessa Donghi. Un gruppo eterogeneo, pensato per dare credibilità a un racconto che mescola emozioni, identità e crescita personale.