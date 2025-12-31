Prime Video: ecco tutti i film e le serie TV in arrivo a gennaio 2026

Gennaio 2026 si apre con un catalogo particolarmente ricco su Prime Video, che inaugura il nuovo anno puntando su produzioni originali, grandi ritorni seriali e un ampio recupero di film molto noti al pubblico italiano. Tra commedie, thriller, show e action movie, la piattaforma propone un mix pensato per coprire gusti diversi, alternando novità assolute e titoli già amati.

Le serie e gli show più attesi del mese

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Tra le produzioni originali spicca Gigolò per caso – La sex guru, che torna con la seconda stagione dal 2 gennaio. La serie riprende il rapporto complicato tra padre e figlio interpretati da Christian De Sica e Pietro Sermonti, arricchito dall’arrivo di Sabrina Ferilli nei panni di una carismatica guru femminista. La nuova stagione accentua il taglio comico, affrontando con ironia il tema del conflitto tra generi.

Il 7 gennaio debutta Beast Games S2, lo show Prime Original guidato da MrBeast, che alza ulteriormente l’asticella con sfide estreme tra forza e intelligenza e un montepremi da 5 milioni di dollari. La distribuzione prevede i primi tre episodi subito disponibili, seguiti da un’uscita settimanale.

Grande attesa anche per The Night Manager S2, in arrivo l’11 gennaio. La serie con Tom Hiddleston riporta Jonathan Pine al centro di una nuova trama internazionale, tra traffici d’armi, alleanze fragili e un nuovo antagonista interpretato da Diego Calva. Il tono resta quello del thriller politico ad alta tensione.

Il 23 gennaio torna invece Red Carpet – Vip al tappeto S2, con Alessia Marcuzzi e la Gialappa’s Band, che spostano il gioco in un parco acquatico, mantenendo l’impostazione leggera e spettacolare che ha caratterizzato la prima stagione.

I film Prime Original e Prime Exclusive

Sul fronte cinematografico, il 16 gennaio arriva The Bad Boy and Me, film Prime Exclusive tratto da uno dei romanzi più letti su Wattpad. Una storia romantica e generazionale che mette al centro ambizioni, desideri e conflitti personali.

Il 21 gennaio è la volta di Steal – La rapina, serie Prime Original che racconta un colpo miliardario nel mondo dei fondi pensione, con Sophie Turner protagonista di un thriller contemporaneo costruito su tensione e ambiguità morali.

Chiude il mese Fratelli demolitori, dal 28 gennaio, action comedy con Jason Momoa e Dave Bautista, ambientata alle Hawaii e costruita su un mix di azione, ironia e legami familiari messi alla prova.

Un catalogo che si amplia e si rinnova

Accanto alle novità, gennaio 2026 porta su Prime Video numerosi film di catalogo, tra cui classici come la trilogia di Ritorno al futuro, commedie italiane molto popolari e titoli internazionali come Bullet Train e Greenland. Sul versante seriale arrivano anche stagioni complete di The Blacklist e I Tudors, mentre alcuni film e show lasceranno la piattaforma entro fine mese.

Un inizio d’anno pensato per offrire continuità, varietà e un forte richiamo ai contenuti originali, sempre più centrali nella strategia di Prime Video.