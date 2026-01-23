Prezzi low cost e tanti giga: ecco le offerte Iliad da non perdere

Nel mercato delle telecomunicazioni Iliad continua a distinguersi grazie a una strategia chiara e vincente. La strategia di Iliad è sempre quella di proporre delle promozioni chiare, prezzi fissi nel tempo e soprattutto assenza di costi nascosti.

Tutto ciò ha contribuito a instaurare una fiducia duratura nel tempo con gli utenti, che stimano molto l’operatore francese, proprio per la sua trasparenza e chiarezza. Tra le promozioni più apprezzate di Iliad ci sono sicuramente quelle con giga abbondanti, poiché sono le tariffe ideali per chi utilizza spesso lo smartphone per visionare i contenuti in streaming, oppure per utilizzare i social.

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Ecco le offerte mobili convenienti da attivare con Iliad

Per chi utilizza lo smartphone in maniera massiccia e ha bisogno di un pacchetto dati non indifferente, Iliad ha pensato a una tariffa esclusiva chiamata Dati 350. Quest’ultima permette agli utenti di avere a disposizione 350 giga di Internet a soli 14,99 € al mese per sempre.

Per gli utenti che invece hanno sì bisogno di navigare, ma anche di chiamare e mandare tanti SMS, l’ideale è Giga 250. Si tratta della tariffa di Iliad più completa, con 250 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti ed SMS illimitati. Inoltre, sono presenti anche 18 giga extra da utilizzare in Europa e minuti illimitati dall’Italia verso tantissimi numeri fissi internazionali e numeri mobili di Stati Uniti e Canada. L’offerta ha un costo di soli 11,99 € al mese per sempre.

Se si vuole puntare ad un’offerta più economica, Iliad propone la promo Giga 150, con inclusi 150 giga di Internet, minuti ed SMS illimitati. Ma anche 12 giga extra da utilizzare in Europa e minuti limitati dall’Italia verso tantissimi numeri fissi internazionali e i numeri mobili di Stati Uniti e Canada. Questa tariffa ha un costo di 7,99 € al mese per sempre. Per quanto riguarda l’attivazione della SIM, il costo da sostenere per gli utenti e di soli 9,99 €.