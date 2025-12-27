Presentato negli USA un nuovo chip 3D: ecco le sue caratteristiche

È stato presentato un nuovo chip tridimensionale che promette di cambiare l’intero settore. L’innovazione ha condotto ad un nuovo microprocessore 3D monolitico, progettato e prodotto in una fonderia commerciale negli Stati Uniti. Il progetto è frutto della collaborazione tra Stanford University, Carnegie Mellon University, University of Pennsylvania, MIT e SkyWater Technology. Il segreto di tale rivoluzione tecnologica sta nell’architettura verticale del chip. Nei processori convenzionali, la memoria e le unità di calcolo sono distanti, costringendo i dati a percorrere lunghi corridoi su canali limitati. Tale limite strutturale, noto come “memory wall”, riduce drasticamente le prestazioni. Il nuovo design impila strati di memoria e logica collegati da una rete di connessioni verticali ultraveloci, consentendo al flusso di dati di muoversi senza ostacoli.

Ecco i dettagli emersi sul nuovo chip 3D presentato negli USA

Tale nuovo sistema migliora sensibilmente i tempi di trasferimento. Un aspetto cruciale per applicazioni di intelligenza artificiale e modelli linguistici complessi come LLaMA di Meta. A tal proposito, i primi test confermano che il chip 3D supera di quattro volte le prestazioni dei chip 2D comparabili. Le simulazioni future, con più strati sovrapposti, prospettano incrementi fino a dodici volte. Offrendo così potenzialità straordinarie per calcolo avanzato e AI real-world.

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Anche l’efficienza energetica riceve un boost significativo. Grazie alla maggiore vicinanza tra dati e calcolo e alla moltiplicazione dei percorsi disponibili, il chip riduce i consumi e migliora l’energy-delay product fino a 1.000 volte rispetto alle architetture tradizionali.

Tale innovazione segna un passaggio cruciale: dalla ricerca accademica alla produzione industriale. In tal modo, si dimostra che i chip tridimensionali non sono più esperimenti, ma una soluzione concreta. Un’opzione utile per computer, supercomputer e sistemi AI del futuro. La tecnologia verticale consente di concentrare più funzionalità in meno spazio, sfruttando ogni transistor al massimo, aprendo una nuova era nell’elaborazione dei dati.