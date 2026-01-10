Poste Mobile: una super promo tutto incluso ed economica

Al giorno d’oggi, per poter utilizzare al massimo il proprio smartphone un elemento assolutamente imprescindibile è la nostra promozione telefonica dal momento che quest’ultima ci offre minuti, SMS ma soprattutto gigabyte di traffico dati che ci consentono di navigherei in Internet e di restare connessi con la nostra vita digitale che nella nostra epoca è assolutamente fondamentale.

Di conseguenza, ogni utente deve necessariamente trovare un’offerta adatta ai propri bisogni per cui procedere all’attivazione, dinamica che non prescinde assolutamente leggere con attenzioni cataloghi per fare la scelta giusta, qui in Italia fortunatamente i cataloghi sono davvero tanti poiché i provvedere telefonici cercano di accontentare quante più persone possibili in modo da guadagnare la fetta di mercato più grossa.

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Oggi vi raccontiamo una promozione lanciata da poste mobile e pensata per coloro che hanno bisogno della classica formula tutto incluso senza però sospendere una fortuna ogni mese, con caratteristiche soddisfacenti ma non eccessive, diamo insieme un’occhiata.

Tutto incluso

La promozione in questione alla cifra di 6,99 € al mese vi garantisce l’accesso a minuti ed SMS illimitati verso tutti con 150 GB di connettività dati in 4G, la promozione è disponibile sul sito ufficiale di poste mobile ed è attivabile online al costo di 10 € con ulteriori 10 € di ricarica dei quali potrete già sottrarre la prima mensilità dell’offerta, la Sim fisica vi verrebbe spedita direttamente a casa in circa tre giorni lavorativi, altrimenti se non volete aspettare e volete avere la vostra Sim direttamente tra le mani potrete procedere con l’attivazione direttamente presso un punto vendita poste italiane e in quel caso vi verrebbe consegnata direttamente a mano dall’operatore che vi prende in carico.

Sicuramente si tratta di un’ottima promozione pensata per coloro che vogliono poter fare tutto senza troppi problemi, ma senza esagerare, se cercate invece un’offerta appunto esagerata, sicuramente dovrete cercare ancora un po’ all’interno dei cataloghi disponibili sui vari siti Internet.