Poste Mobile: tutto in grande quantità con questa promo

Al giorno d’oggi, un elemento che sicuramente non può mancare è quello di attivare una promozione telefonica sul nostro numero di cellulare per poter sfruttare al massimo il nostro smartphone, l’offerta telefonica infatti è assolutamente primaria poiché ci offre minuti, SMS e soprattutto gigabyte di traffico dati che ci permettono di connetterci a Internet senza problemi e fare ciò che desideriamo.

Di conseguenza, un elemento assolutamente utile per ogni utente e la presenza di cataloghi di offerta davvero ricchi che vengono messi a disposizione dei provider telefonici, questi ultimi infatti ormai da diverso tempo garantiscono davvero tante promozioni pensate per accontentare quante più persone possibili e di conseguenza per essere competitivi sul mercato, in tal modo ovviamente ci si riesce ad accaparrare la fetta più grossa.

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Oggi vi parliamo di un operatore che rappresenta una vera e propria certezza, stiamo parlando di poste mobile che di recente ha lanciato un’offerta dedicata a coloro che non vogliono scendere a compromessi e vogliono tutto il necessario per un’esperienza davvero priva di preoccupazioni, scopriamo insieme che cosa offre la nuova offerta arrivata sul sito ufficiale del provider tinto di giallo.

Tantissimi giga

L’offerta di oggi al costo di 11,99 € mensili vi garantisce l’accesso a minuti limitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti ben 300 GB di traffico dati in connettività 4G per navigare su Internet, il tutto con un costo di attivazione di 10 € e una prima ricarica da 15 € da effettuare per poter scalare la prima mensilità dell’offerta, la promozione può essere attivata direttamente online sul sito ufficiale dell’operatori italiano e la Sim vi verrebbe consegnata direttamente a casa vostra entro tre giorni lavorativi, se non volete aspettare i tempi della consegna potete anche procedere all’attivazione fisica presso un qualsiasi punto poste italiane e in quel caso la Sim vi verrebbe consegnata direttamente a mano dall’operatore che vi ha preso in carico.