Poste Mobile: prezzo basso e tutto incluso per la nuova promo

Un elemento imprescindibile all’interno della nostra giornata sicuramente è la nostra promozione telefonica, ormai ogni utente utilizza un’offerta praticamente in modo costante poiché durante l’arco della giornata proprio quest’ultima gli permette di restare connesso con la propria vita digitale quando è lontano da casa, i nostri smartphone infatti sanno dare il meglio quando hanno a disposizione dati, minuti ed SMS per poter svolgere varie attività.

Un elemento imprescindibile sono dunque le caratteristiche offerte dall’offerta telefonica che ovviamente deve essere scelta in base ai bisogni dell’utente, di conseguenza proprio quest’ultimo deve leggere con attenzione i cataloghi online in modo da trovare la promozione che reputa più adatta e procedere poi all’attivazione, onde evitare di sbagliare.

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Per darvi una mano da questo punto di vista oggi vi portiamo un’offerta lanciata da poste mobile sul proprio sito ufficiale che include tutto il necessario per un’esperienza completa senza però spendere cifre troppo importanti ogni mese, parliamo della classica formula tutto incluso in quantità giuste per garantire un’esperienza adeguata ai bisogni di molti utenti.

L’offerta disponibile

Al prezzo di 6,99 € al mese l’offerta in questione vi darà accesso a 150 GB di traffico dati in connettività 4G con minuti e SMS illimitati verso tutti, l’offerta in questione può essere attivata direttamente online sul sito ufficiale al costo di 10 € con altri 10 € da pagare come prima ricarica dai quali potrete scalare il costo per la prima mensilità, in tal caso la Sim fisica vi verrebbe spedita direttamente a casa in circa tre giorni lavorativi, se non volete aspettare potete procedere all’attivazione direttamente presso un punto vendita poste italiane e l’operatore che vi assisterà una volta terminata la procedura vi consegnerà a mano la Sim fisica con il vostro nuovo numero poste mobile.

Se siete interessati, dunque ora sapete tutti gli step per procedere all’attivazione senza troppi problemi, se state cercando un’offerta più ricca sicuramente dovete rivolgervi a un’altra promozione.