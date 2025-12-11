Poste Mobile: pieno di giga con questa promozione

Quando parliamo di smartphone, quasi sicuramente parliamo anche di promozioni telefoniche, questi due elementi sono indispensabili per restare connessi con la nostra vita digitale quando siamo lontani da casa dal momento che l’uno non può funzionare senza l’altro o meglio, lo smartphone dà il meglio di sé quando ha a disposizione minuti, SMS e soprattutto gigabyte di traffico dati per navigare sul web.

Proprio questi ultimi sono diventati una moneta di scambio preziosissima tra gli operatori telefonici e gli utenti, i primi infatti si impegnano a garantire promozioni in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori mentre i secondi ovviamente attivano le offerte più adatte ai loro bisogni, i cataloghi sono davvero variegati e oggi vi portiamo un’offerta lanciata da poste mobile che ha deciso di venire incontro alle esigenze di coloro che hanno bisogno davvero di tantissimi giga, scopriamo insieme tutte le caratteristiche dell’offerta e il costo per usufruirne.

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Davvero tanti giga

L’offerta attualmente disponibile sul sito ufficiale dell’operatore tinto di giallo garantisce al prezzo di 11,99 € al mese la bellezza di 300 GB di traffico dati per poter navigare in connessione 4G con minuti ed SMS completamente illimitati verso tutti, l’offerta può essere anche evoluta con la connettività 5G pagando però un supplemento di tre euro sul costo mensile ogni mese, il tutto può essere attivato comodamente online dal sito ufficiale oppure presso un punto vendita poste italiane, la Sim rispettivamente vi verrebbe spedita a casa oppure vi verrebbe consegnata direttamente a mano, l’offerta tra l’altro ha un costo di attivazione del valore di 10 € con una prima ricarica da 15 € da dover effettuare al momento dell’attivazione, ovviamente la prima mensilità verrebbe scalata proprio da quella ricarica.

Se avete bisogno di tanti giga, sicuramente questa è un’offerta che merita di essere valutata, ovviamente è dedicata a coloro che vogliono spendere un po’ di più per poter navigare però senza nessun tipo di preoccupazione.