Poste Mobile: offerta piena di giga per tutti sul sito ufficiale

Ormai è inutile negare che avere a disposizione un’offerta telefonica sul proprio numero di cellulare e un elemento imprescindibile per ognuno di noi, l’offerta infatti fa dal punto di collegamento tra la nostra persona e la nostra vita digitale, tramite l’offerta infatti possiamo chiamare, mandare i messaggi e svolgere tutte le attività che richiedono la connessione a Internet come pubblicare una foto sui social o banalmente inviare un messaggio su WhatsApp.

Di conseguenza diventa di primaria importanza attivare un’offerta che unisca tutte queste caratteristiche sulla base dei nostri bisogni, le offerte infatti devono sposare bene le nostre necessità e non a caso i provider telefonici rilasciano ogni giorno offerte diverse pensate proprio per accontentare un po’ tutti, tra questi un nome sicuramente di rilievo è Poste Mobile, l’operatore tinto di giallo infatti vanta una storia decisamente ricca e rappresentata da offerte che hanno soddisfatto davvero tanti clienti, non a caso sul suo sito ufficiale di recente è arrivata una nuova offerta pensata per coloro che hanno bisogno soprattutto di tanti gigabyte di traffico dati per navigare senza preoccupazioni, scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

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Tanti giga per tutti

L’offerta di cui vi parliamo oggi vi garantisce al prezzo di 11,99 € al mese ben 300 GB di traffico dati in connessione 4G con minuti ed SMS completamente limitati verso tutti, l’offerta ha un costo di attivazione pari a 10 € e al momento della sottoscrizione dovrete effettuare una prima ricarica di almeno 15 € dalla quale potrete poi sottrarre il costo per la prima mensilità della promozione che è attivabile sia online, sia presso un ufficio poste italiane, nel primo caso la Sim verrà spedita direttamente al vostro indirizzo di casa a costo zero mentre nel secondo caso vi verrà consegnata direttamente nelle vostre mani non appena completate le operazioni, se siete interessati dunque i metodi per attivare l’offerta sono questi e sono abbastanza rapidi.