Poste Mobile: offerta all inclusive ad un prezzo davvero super

Tutti gli utenti al giorno d’oggi abbiamo bisogno di utilizzare la nostra promozione telefonica praticamente in modo costante, usufruire di minuti, SMS e gigabyte di traffico dati e diventato infatti un elemento all’ordine del giorno poiché il nostro smartphone tramite questi ultimi riesce a svolgere le attività di cui abbiamo bisogno, come inviare un semplice messaggio oppure pubblicare una foto sui social.

Di conseguenza ogni utente ha bisogno di attivare una promozione telefonica sul proprio numero di cellulare e per farlo deve ovviamente leggere con attenzione i cataloghi di offerte disponibili, i provider qui in Italia sono davvero tanti e ognuno mette a disposizione un catalogo assolutamente variegato pensato per accontentare tutti, tra questi sicuramente un nome d’eccezione è quello di poste mobile, l’operatore tinto di giallo vanta infatti un catalogo assolutamente ricco e pensato per ogni tipologia di utente, non a caso oggi vi raccontiamo di una nuova promozione che cerca di accontentare un po’ tutti con un prezzo assolutamente accessibile e caratteristiche decisamente soddisfacenti.

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Offerta tutto incluso

L’offerta di oggi permette di accedere al prezzo di 6,99 € al mese alla bellezza di 150 GB di traffico dati in connessione 4G con minuti ed SMS limitati verso tutti, l’offerta può essere attivata direttamente sul sito ufficiale dell’operatore vestito di giallo al costo di 10 € con ulteriori 10 € di prima ricarica dai quali potrete già scalare i soldi per la prima mensilità dell’offerta, la Sim verrebbe spedita direttamente a casa vostra in circa tre giorni lavorativi, altrimenti potete procedere all’attivazione fisicamente presso un ufficio poste italiane alle medesime condizioni con l’unica differenza che la Sim vi verrebbe consegnata direttamente a mano, se siete interessati tutti i dettagli e le info sono presenti all’interno della pagina ufficiale dedicata all’offerta, quest’ultima è particolarmente conveniente se non volete spendere cifre troppo importanti ogni mese, mentre se cercate qualcosa di più corposo e nutrito, sicuramente dovrete continuare a cercare.