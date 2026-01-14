Poste Mobile: basso prezzo e tutto incluso nella nuova promo

E quando utilizziamo il nostro smartphone, quasi sicuramente utilizziamo in contemporanea la nostra offerta telefonica e nello specifico minuti, SMS e soprattutto gigabyte di traffico Internet, la promozione rappresenta un elemento imprescindibile poiché ci permette di restare connessi con la nostra vita digitale senza nessun tipo di problema, di conseguenza attivarne una è indispensabile.

Ogni utente infatti deve assolutamente leggere con attenzioni i cataloghi disponibili online e trovare l’offerta che reputa più adatta ai propri bisogni, qui in Italia ci sono davvero tantissimi cataloghi poiché i provider certamente non mancano e questi ultimi offrono promozioni decisamente variegate, leggere con attenzione, dunque è un passo fondamentale, ecco che dunque oggi vi veniamo in aiuto con un’offerta lanciata da poste mobile che include tutto il necessario.

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Scopriamo insieme l’offerta lanciata da poste mobile sul proprio sito ufficiale che offre tutto il necessario per un’esperienza decisamente soddisfacente e priva di problemi.

Tutto incluso e prezzo basso

L’offerta di oggi vi permette di accedere senza problemi alla bellezza di 150 GB di traffico dati in connessione 4G con minuti ed SMS totalmente illimitati verso tutti, il prezzo mensile ammonta 6,99 € con un costo di attivazione di 10 € da pagare al momento in cui effettuate l’attivazione dell’offerta, in concomitanza poi sarà necessario effettuare una prima ricarica di 10 € dalla quale vi verrà scalato il prezzo mensile dell’offerta per la prima mensilità, tutto ciò può essere effettuato comodamente online dal sito ufficiale dell’operatore telefonico e la Sim arriverebbe direttamente a casa vostra in circa tre giorni lavorativi, se non volete aspettare potete effettuare tutto fisicamente presso un ufficio poste italiane, in tal caso la Sim verrebbe consegnata direttamente a mano.

Se siete interessati, l’offerta è già attiva sul sito di poste mobile dunque potete procedere direttamente all’attivazione seguendo gli step indicati all’interno della pagina ufficiale dell’offerta, se invece state cercando qualcosa di più corposo sicuramente è meglio leggere con attenzione gli altri cataloghi di offerte disponibili sul web.