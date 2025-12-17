Poste Mobile: 300Gb ad un prezzo davvero competitivo

Per molti utenti, un elemento assolutamente imprescindibile insieme al proprio smartphone ovviamente è la promozione telefonica attiva sul numero di telefono, la promozione infatti fa da punto di collegamento tra l’utente e la sua vita digitale poiché i minuti, gli SMS ma soprattutto i gigabyte di traffico dati sono indispensabili per poter svolgere tutte le attività desiderate, dall’effettuare una chiamata di lavoro fino a pubblicare una foto sui social, i giga infatti non possono mai mancare poiché sono un elemento ormai essenziale.

Di conseguenza, cataloghi di offerte presenti qui in Italia garantiscono tutto il necessario da questo punto di vista poiché mettono a disposizione caratteristiche pensate per accontentare un po’ tutti gli utenti, da coloro che si accontentano di quello che serve per un’esperienza tutto sommato normale a coloro che invece non vadano a compromessi, proprio per questi ultimi recentemente poste immobile ha pubblicato una nuova promozione sul suo sito ufficiale che serve a soddisfare le esigenze di chi vuole navigare senza pensieri, scopriamo insieme le caratteristiche e il prezzo.

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Tantissimi giga per navigare

L’offerta di oggi vi garantirà a 9,99 € al mese la bellezza di 300 GB di traffico dati in connessione 4G con minuti ed SMS illimitati verso tutti, la promozione poi supporta anche il 5G che può essere attivato con un supplemento di tre euro da aggiungere al costo mensile dell’offerta, quest’ultima può essere attivata direttamente sul sito ufficiale di poste mobile e la Sim vi verrebbe spedita a casa oppure presso un qualsiasi punto poste italiane e in tal caso la Sim vi verrebbe consegnata direttamente tra le mani, il costo di attivazione ammonta a 10 € con un primo costo di ricarica di 15 € dalla quale potrete sottrarre già il costo per la prima mensilità dell’offerta, se siete interessati dunque quest’offerta garantisce davvero tanti giga perché ha bisogno di navigare molto e comunque utilizzare molti dati.