POCO M8, una ricetta classica rivista in chiave moderna

Mancano davvero pochi giorni all’evento di presentazione, ma sul fronte POCO il riserbo sembra già essersi incrinato. Nelle ultime ore, infatti, una segnalazione proveniente dal listino di un rivenditore ha acceso i riflettori su POCO M8, lasciando intuire quale potrebbe essere l’approccio scelto dal brand per rinnovare la sua proposta nella fascia media. Il dispositivo, stando alle informazioni trapelate, si inserirebbe nel solco della tradizione POCO, puntando su uno schermo di grandi dimensioni e su specifiche equilibrate, senza scelte estreme ma con un’attenzione particolare alla fluidità.

Il display sarebbe un AMOLED curvo da 6,77″ con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una combinazione ormai sempre più richiesta anche al di fuori dei top di gamma. A muovere il tutto ci sarebbe il Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Ovvero una piattaforma pensata per garantire prestazioni solide nella quotidianità, accompagnata da una batteria da oltre 5.500 mAh con ricarica rapida a 45 watt.

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Sul fronte fotografico, POCO M8 si affida a un sensore principale da 50MP affiancato da un modulo di profondità, mentre sul davanti troverebbe spazio una fotocamera da 20MP. A completare il quadro, le configurazioni di memoria, che secondo il leak partirebbero da 8GB di RAM con 256GB di archiviazione, collocando il prezzo in una fascia ancora accessibile, almeno in conversione europea.

POCO M8 Pro, quando l’ambizione sale di livello

Il discorso cambia in modo più deciso passando a POCO M8 Pro, modello che, sempre secondo le indiscrezioni, rappresenterebbe il vero salto di qualità della nuova serie. Qui il display crescerebbe ulteriormente, arrivando a 6,83 pollici, sempre AMOLED e con refresh rate a 120 Hz, ma impreziosito da una protezione Gorilla Glass Victus 2. Un dettaglio che lascia intendere un posizionamento leggermente più alto.

Qui troviamo lo Snapdragon 7s Gen 4, affiancato da una batteria decisamente più generosa, da 6.500mAh, con supporto alla ricarica cablata fino a 100 watt. Una scelta che punta chiaramente a distinguere il modello Pro non solo per potenza, ma anche per velocità di ricarica, uno degli elementi più apprezzati dagli utenti.

Il comparto fotografico risulterebbe più articolato, con un sensore principale sempre da 50MP ma affiancato da un’ultra-grandangolare da 8 megapixel e da una fotocamera frontale da 32MP, pensata per chi utilizza lo smartphone anche per contenuti e videochiamate. Anche le salgono di livello, con una variante da 12GB di RAM e 512GB di spazio interno.

I prezzi emersi dal listino suggeriscono una strategia aggressiva, competitiva e orientata a offrire più del previsto rispetto alla concorrenza diretta. Resta, naturalmente, la cautela d’obbligo, perché si tratta ancora di informazioni non ufficiali. Ad ogni modo, se confermate, POCO M8 e POCO M8 Pro potrebbero ritagliarsi rapidamente uno spazio rilevante nel mercato già dalle prime settimane del 2026.