POCO M8 Pro: prezzo IRRISORIO oggi su Amazon

La spesa per l’acquisto del nuovo smartphone di fascia media di POCO, il POCO M8 Pro, è davvero ridotta ai minimi termini su Amazon, solo per poco tempo avete davvero la possibilità di spendere pochissimo sul suo acquisto, godendo in questo modo di prestazioni al top, con alle spalle ovviamente la solita ottima garanzia legale della durata di 24 mesi, e la copertura completa contro ogni difetto di fabbrica.

Lanciato proprio in questi giorni su Amazon, lo smartphone è caratterizzato da dimensioni perfettamente allineate con gli standard a cui siamo abituati, quindi parliamo di 163,34 x 78,31 x 8,31 mm di spessore, e un peso di 206 grammi. E’ uno smartphone impermeabile, con piena resistenza contro gli agenti atmosferici, mentre il display è da 6,83 pollici di diagonale. Si tratta di un buonissimo AMOLED con risoluzione di 1280 x 2772 pixel, densità di 440 ppi, protezione Gorilla Glass Victus 2 e soprattutto refresh rate a 120Hz (da notare che è leggermente curvo ai bordi).

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Sotto il cofano trova posto un processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen4, octac-core con frequenza di 2,7GHz, accoppiato con la solita GPU Adreno 810, sempre con un quantitativo di RAM elevato: 12GB. La memoria interna varia in relazione alla variante selezionata, vi possiamo comunque dire essere di massimo 512GB, e non essere espandibile con microSD.

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POCO M8 Pro: l’occasione con il prezzo più basso

POCO M8 Pro, che occasione in questi giorni con la possibilità di acquistarlo a soli 309 euro, contro i 349 euro previsti in origine di listino, un risparmio assolutamente non da poco che apre indiscutibilmente le porte verso un rapporto qualità/prezzo più unico che raro, considerando comunque la recentissima commercializzazione dello smartphone sul territorio nazionale. Ordinatelo subito al seguente link, con spedizione gratuita presso il domicilio.