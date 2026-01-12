POCO M8 è quasi REGALATO con questo sconto Amazon

Appena lanciato sul mercato nazionale che Amazon ha pensato di scontarlo, stiamo parlando di POCO M8, uno smartphone che abbraccia la fascia medio-bassa, ma che al suo interno integra specifiche tecniche di livello nettamente superiore, tanto da avere un’anima di un device di fascia medio-alta.

Il prodotto in questione è più piccolo della media, avendo un peso di soli 178 grammi, con dimensioni di 164 x 75,42 x 7,35mm, sempre però mettendo a disposizione un display ampio da 6,77 pollici di diagonale, con tecnologia AMOLED e risoluzione di 1080 x 2392 pixel, capace di raggiungere 390 ppi e un refresh rate addirittura a 120hz. Le sue prestazioni non si discostano in modo particolare dalle aspettative, questo a “causa” della presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen3, con frequenza di clock a 2,4GHz, e anche una GPU Adreno 710 a rendere l’esperienza comunque abbastanza bilanciata.

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Il comparto fotografico è di tutto rispetto, si tratta di una doppia presenza di sensori nella parte posteriore, rispettivamente di 50 e 2 megapixel, suddivisi in un principale e un ultragrandangolare. Gli scatti raggiungono 8165 x 6124 pixel, con apertura F1.8, senza dimenticarsi della fotocamera frontale da 20 megapixel con apertura F2.2.

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POCO M8 è quasi in regalo su Amazon: ecco l’offerta

Il prezzo di vendita di POCO M8 è davvero minimo, un gradino inferiore rispetto al fratello, il dispositivo in oggetto viene oggi a costare solamente 229 euro, riuscendo in questo modo a garantire un rapporto qualità/prezzo assolutamente imperdibile e unico nel suo genere. Se volete acquistarlo, andate subito qui.

La garanzia di 2 anni copre, come sempre del resto, solamente i difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare in fase di utilizzo, ricordando comunque che all’interno della confezione, come sempre accade da ormai qualche anno, non è incluso il caricabatterie.