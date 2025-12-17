Plasma ultra-rapido: la scoperta chiave dei ricercatori giapponesi

Dentro il cuore pulsante del Large Helical Device, quel gigantesco contenitore superconduttore in Giappone che da anni studia il plasma, i ricercatori del National Institute for Fusion Science hanno finalmente colto qualcosa che spiega uno dei misteri più ostinati della fusione: perché il calore scappa dal nucleo del reattore verso il bordo così velocemente. Per decenni, gli scienziati hanno osservato un fenomeno che sembrava sfidare ogni logica dei modelli classici: secondo le previsioni, il calore avrebbe dovuto diffondersi lentamente, come un fluido denso che si infiltra piano piano verso zone più fredde. Invece, correva veloce, quasi impaziente di uscire.

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Large Helical Device svela la turbolenza che accelera il calore nel plasma

Quello che hanno scoperto gli esperti del NIFS è che il plasma ha due modi completamente diversi di trasportare energia. Il primo, quello noto, funziona come una corsa controllata, lenta e costante, prevedibile come un atleta che mantiene il passo. Il secondo, molto più sorprendente, è un fenomeno quasi “magico”: un collegamento istantaneo tra regioni lontane del reattore, capace di trasferire calore in meno di un decimillesimo di secondo. Per rendere l’idea, gli scienziati hanno parlato di un lancio lungo e preciso che salta l’intero campo, portando immediatamente l’energia al bordo, senza passare per le zone intermedie.

A causare questo comportamento fulmineo è una turbolenza particolare, chiamata “mediatrice”, che fino ad ora non era stata isolata con chiarezza. Per identificarla, il team ha utilizzato impulsi di riscaldamento brevissimi ma potentissimi, osservando il plasma con strumenti in grado di cogliere variazioni nell’arco di microsecondi. E il risultato è stato chiaro: gli impulsi più rapidi rafforzano proprio la turbolenza responsabile del trasferimento “a lungo raggio”. Non è un fenomeno casuale o caotico, ma un meccanismo strutturato che coesiste con il trasporto tradizionale.

Se gli scienziati riusciranno a controllare questa turbolenza, il plasma potrà rimanere più a lungo al centro, trattenendo il calore e aumentando l’efficienza della fusione. In pratica, più energia rimane al posto giusto e più ci avviciniamo a un sogno antico: una fonte di energia continua e pulita, basata sull’unione dei nuclei atomici.

Per decenni, gli esperimenti registravano fughe di calore inspiegabili; oggi sappiamo chi è il “colpevole”. Il passo successivo sarà progettare sistemi di controllo mirati, intervenendo su campi magnetici, tempi di riscaldamento e configurazione del plasma. Non è una passeggiata, ma conoscere il meccanismo rende l’obiettivo concreto e realistico.

Il LHD, con la sua complessa struttura elicotronica, continua così a essere un osservatorio unico per il comportamento più difficile del plasma. E con questa scoperta, la fusione nucleare fa un passo avanti verso il controllo di uno dei materiali più estremi e affascinanti mai studiati, avvicinando il sogno dell’energia pulita a una realtà tangibile.

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