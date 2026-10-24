Pixel Watch, la modalità riposo potrebbe presto avere lo snooze

Chi sceglie un dispositivo firmato Google spesso lo fa anche per il supporto software che il colosso di Mountain View riesce a garantire nel tempo, fatto di aggiornamenti rilasciati con costanza e di funzioni pensate in esclusiva per il suo ecosistema. Lo stesso discorso vale per la gamma Pixel Watch, e proprio ora sembra che gli sviluppatori dell’azienda stiano lavorando a una novità dedicata alla modalità riposo dello smartwatch, una delle funzioni più apprezzate da chi indossa l’orologio anche durante la notte.

Per capire la portata della modifica conviene partire da come funziona oggi questa opzione. La modalità riposo di Pixel Watch è in grado di sincronizzare le impostazioni con lo smartphone associato e si attiva in automatico al polso, senza bisogno di interventi manuali. Un meccanismo comodo, certo, ma anche piuttosto rigido, visto che lascia poco spazio a eventuali imprevisti serali.

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Come funziona oggi la modalità riposo su Pixel Watch

Attualmente lo smartwatch di Google mette a disposizione degli utenti due opzioni distinte. La prima riguarda l’avvio automatico della funzione pensata per il momento in cui si va a dormire, la seconda invece ne gestisce la fine al risveglio. Gli orari effettivi associati a questi due passaggi non vengono decisi dall’orologio in autonomia ma rilevati dal telefono a cui il dispositivo è collegato.

C’è poi un dettaglio non trascurabile. Quando la modalità sonno entra in funzione, l’utente non riceve alcun tipo di avviso. Tutto succede in modo automatico e senza ulteriori interazioni, il che va benissimo nelle serate ordinarie ma può diventare scomodo quando si resta svegli più a lungo del previsto e si vorrebbe continuare a ricevere le notifiche sul polso.

Ed è esattamente su questo punto che Google sembra intenzionata a intervenire, introducendo una maggiore flessibilità in una funzione che finora ha seguito regole piuttosto fisse.

La nuova opzione snooze scoperta nel codice

Gli indizi arrivano dall’analisi di una recente versione dell’app Pixel Watch Management Service, all’interno della quale sono comparse alcune nuove stringhe di testo. Tradotte in italiano, recitano più o meno così: “Ora di andare a letto alle” seguito da un orario variabile, “Rimanda finché non mi addormento”, “Ora di dormire” e infine “Rimandare l’ora di andare a letto?”. Poche parole, ma abbastanza eloquenti da lasciar intuire la direzione intrapresa dagli sviluppatori.

Secondo quanto emerge, l’azienda starebbe valutando l’introduzione di un’opzione snooze legata proprio alla modalità riposo. In pratica lo smartwatch potrebbe chiedere all’utente se desidera posticipare l’attivazione della funzione, lasciando così la possibilità di mantenere attivo il dispositivo e continuare a rispondere alle notifiche invece di vederlo passare in silenzio all’orario stabilito.

L’aspetto più interessante riguarda però una delle frasi individuate, quella che parla di rinviare “fino a quando non mi addormento”. Questa formulazione suggerisce che la funzione snooze non sarebbe vincolata a un intervallo di tempo predefinito, come accade di solito con le sveglie che si limitano a spostare l’allarme di qualche minuto. Al contrario, potrebbe basarsi sui sensori del Pixel Watch e restare in attesa finché il dispositivo non rileva che chi lo indossa si è davvero addormentato, attivando solo a quel punto la modalità riposo.

Si tratterebbe di un approccio decisamente più intelligente rispetto alla semplice programmazione oraria, perché affiderebbe ai dati raccolti dall’orologio il compito di capire il momento giusto per spegnere distrazioni e avvisi. Per ora comunque la novità esiste soltanto sotto forma di righe di codice e non è stata annunciata in via ufficiale. Non ci sono informazioni su quando Google inizierà a testare pubblicamente l’opzione snooze sui suoi smartwatch, e si attendono indicazioni direttamente dall’azienda per conoscere tempi e modalità del debutto.

Fonte: TecnoAndroid