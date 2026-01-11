Pixel Launcher sempre più veloce? La novità presentata da Google

Google ha iniziato a distribuire un aggiornamento molto discreto per il Pixel Launcher. Uno di quelli che rischiano di passare inosservati, ma che in realtà migliorano parecchio l’esperienza quotidiana. Non parliamo di nuove funzioni o di stravolgimenti grafici, ma di un piccolo aggiustamento che punta tutto sulla praticità. Dopo essere stato testato da settembre con un numero ristretto di utenti, ora il cambiamento sembra finalmente pronto a raggiungere un pubblico più ampio. La novità riguarda il modo in cui si avviano le app usando la barra di ricerca del Launcher. Nel dettaglio, ora è possibile scrivere il nome di un’app, anche in modo incompleto, e premere Invio sulla tastiera per aprirla. Niente tap extra, niente necessità di spostare il dito sull’icona dell’app che compare tra i risultati. Con un flusso molto più naturale.

Google: nuova scorciatoia per Pixel Launcher

Prima di tale intervento, il comportamento era un po’ più rigido. Anche quando il sistema individuava subito l’app corretta mentre si digitava, il tasto principale della tastiera continuava a essere quello dedicato alla ricerca Google. Dunque, bisognava comunque confermare l’azione toccando manualmente l’app suggerita. Ora invece il pulsante diventa “intelligente”: quando rileva una corrispondenza valida, si trasforma in un vero tasto Invio e l’avvio dell’app è immediato.

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C’è poi un dettaglio curioso: tale funzione non è del tutto nuova per chi usa Pixel da tempo. Versioni precedenti del Launcher offrivano già un comportamento simile. Ciò prima che Google decidesse di rimuoverlo verso la fine del 2022. Nel 2023 si era visto un timido tentativo di riportarlo, rimasto però confinato a una fase di test. Ora, invece, sembra che il ripristino sia più concreto.

Il rollout avviene lato server, quindi non è legato a un aggiornamento visibile dell’app. Come spesso accade con le distribuzioni graduali di Google, è possibile che la funzione non sia ancora attiva su tutti i dispositivi. Se non è ancora disponibile, non resta che attendere con pazienza.