Peugeot Allure Plus e GT Plus: gli optional diventano di serie

a gamma Peugeot si arricchisce di due nuovi allestimenti pensati per offrire più contenuti senza costringere chi acquista a spulciare a lungo la lista degli optional. Si chiamano Allure Plus e GT Plus e arrivano su tutta l’offerta del marchio del Leone, dalla Peugeot 208 fino alla Peugeot 5008, con una dotazione più ricca in fatto di tecnologia, sicurezza, comfort e servizi connessi.

L’idea di fondo è piuttosto semplice e chiunque abbia configurato un’auto almeno una volta la capisce al volo. Molto spesso le dotazioni più desiderate finiscono tra gli extra e il prezzo finale cresce voce dopo voce, quasi senza accorgersene. Con queste nuove versioni la casa francese segue la strada opposta e porta di serie una parte di quegli accessori che altrimenti andrebbero aggiunti a parte. Ecco perché si parla di optional “gratis”, un’espressione che va letta come un equipaggiamento più completo già compreso nella versione scelta.

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Allure Plus e GT Plus, cosa cambia per chi sceglie una Peugeot

Il suffisso Plus racconta già molto. Si tratta di un gradino in più rispetto alle varianti da cui prendono il nome, con un contenuto di bordo ampliato su quattro fronti precisi. Il primo è la tecnologia, un terreno su cui ormai si gioca buona parte della partita tra i costruttori. Il secondo riguarda la sicurezza, tema che pesa sempre di più nelle scelte di chi deve cambiare macchina e che spesso viene messo in cima alle priorità da famiglie e automobilisti abituati a macinare chilometri.

Poi c’è il comfort, che nella vita di tutti i giorni fa la differenza tra un tragitto sopportato e uno vissuto con un po’ di piacere in più. E infine i servizi connessi, cioè quell’insieme di funzioni che collegano la vettura al mondo esterno e che ormai molti considerano irrinunciabili, al pari di un buon impianto di climatizzazione. Il risultato è un’auto più completa già al momento dell’ordine, con meno caselle da spuntare nel configuratore e meno sorprese quando si arriva al totale.

Dalla 208 alla 5008, una scelta che riguarda tutta la famiglia

L’aspetto forse più interessante è la portata dell’operazione. Peugeot non ha scelto di limitare le nuove versioni a uno o due modelli di punta ma le ha estese all’intera famiglia del Leone. Chi punta su una vettura compatta come la 208 trova quindi la stessa logica di chi guarda alla 5008, che chiude la gamma verso l’alto. Una coerenza che semplifica parecchio il confronto tra i vari modelli, perché i nomi degli allestimenti mantengono lo stesso significato indipendentemente dalla carrozzeria.

Per il cliente questo si traduce in un percorso d’acquisto più lineare. Basta individuare il modello più adatto alle proprie esigenze e poi scegliere tra Allure Plus e GT Plus in base al tipo di impostazione preferita, sapendo che in entrambi i casi il pacchetto di partenza è stato potenziato. Niente rincorsa agli extra, dunque, ma una base già solida su cui costruire la propria configurazione.

La novità riguarda così tutta l’offerta del marchio, dalla Peugeot 208 alla Peugeot 5008, con i due nuovi allestimenti Allure Plus e GT Plus che portano in dote più tecnologia, più sicurezza, più comfort e una dotazione di servizi connessi ampliata.

Fonte: TecnoAndroid