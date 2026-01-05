Petkit introduce l’AI nel suo nuovo distributore di cibo umido

Gli animali domestici non sono mai stati così monitorati come oggi. Sensori, videocamere e intelligenza artificiale stanno trasformando ciotole e fontane in strumenti che raccontano abitudini, salute e comportamenti quotidiani. Questa è la scommessa di Petkit, che al CES 2026 di Las Vegas ha presentato due dispositivi pensati per rendere l’alimentazione e l’idratazione dei nostri amici a quattro zampe più sicure, controllabili e personalizzate. Nel dettaglio, il Yumshare Daily Feast è un distributore automatico di cibo umido che promette di ridurre sprechi e rischi legati alla conservazione. Grazie a un sistema NFC, ogni porzione viene tracciata e, se non consumata entro 48 ore, viene rimossa in automatico. La luce UVC integrata sanifica l’area tra un pasto e l’altro, mentre una videocamera AI registra quanto e quando l’animale mangia. In tal modo, il dispositivo crea uno storico delle abitudini che può segnalare cambiamenti legati a stress o problemi di salute. È importante sottolineare che, il distributore non sarà venduto direttamente ai consumatori, ma distribuito tramite aziende di pet food, con lancio previsto ad aprile 2026.

Petkit presenta i distributori AI per gli animali domestici

Accanto al feeder, l’azienda propone anche il Eversweet Ultra. Si tratta di una fontana intelligente in grado di riconoscere più animali e tracciare separatamente le loro abitudini di bevuta. Con serbatoio da 14 giorni e sistema non a ricircolo, riduce il rischio di contaminazioni. Inoltre, tale impostazione aiuta a monitorare l’idratazione, segnalando possibili problemi urinari, particolarmente delicati per i gatti. Prezzo annunciato per tale dispositivo AI è di 199,99 dollari, circa 185 euro. Sarà disponibile sempre da aprile 2026.

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Tali novità dimostrano come la tecnologia sta ridefinendo il concetto di “cura quotidiana” degli animali domestici. In tale ottica, non si parla più di semplici accessori, ma strumenti intelligenti in grado di fornire dati concreti sul benessere. In tal modo il distributore punta a supportare i proprietari nella prevenzione e nella gestione della salute dei loro animali.