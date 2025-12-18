Per Disney l’AI ha violato il copyright: nuove accuse per Google

La questione dei diritti d’autore nell’era dell’intelligenza artificiale è al centro di un acceso confronto. A tal proposito, Disney ha rivolto accuse formali a Google, sostenendo che l’azienda avrebbe utilizzato opere protette senza autorizzazione. Ciò al fine di addestrare i propri modelli di AI generativa. Secondo quanto segnalato, il problema non riguarderebbe solo la fase di apprendimento dei sistemi, ma anche la capacità degli strumenti di produrre contenuti che riproducono personaggi e universi narrativi già esistenti. Nel dettaglio, è stata inviata una lettera legale con esempi concreti di immagini generate dai sistemi di Google, ritenute troppo simili alle opere originali per poter essere considerate semplici riferimenti. L’azienda chiede l’implementazione di barriere tecniche per limitare la replicazione diretta di contenuti protetti e impedire che i modelli di AI riproducano materiali riconoscibili senza licenza.

Disney accusa formalmente Google per la sua AI

Non si tratta di un caso isolato. Già in passato, Disney aveva inviato diffide ad altre piattaforme di AI creativa come Character.AI. Inoltre, si trova coinvolto in procedimenti legali contro realtà come Midjourney e Hailuo. L’obiettivo è difendere il valore commerciale delle opere e ribadire che l’innovazione tecnologica non può prescindere dalle regole del copyright.

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Al contempo, l’azienda sta esplorando collaborazioni con strumenti di AI in contesti controllati. Un esempio recente riguarda un accordo con OpenAI per concedere la licenza di alcuni personaggi su Sora. L’intesa include anche un investimento di circa 1 miliardo di dollari. Tali sviluppi mostrano come l’obiettivo non sia bloccare l’AI, ma guidarne l’uso in modalità commercialmente sostenibili e regolamentate.

La vicenda evidenzia la complessità dei rapporti tra industria dell’intrattenimento e tecnologie avanzate, con questioni legali, economiche e tecnologiche che si intrecciano. La sfida resta quella di trovare un equilibrio tra la tutela delle opere creative e l’adozione di strumenti AI capaci di trasformare la produzione di contenuti.