Peaky Blinders: The Immortal Man, mostrato il trailer del film che concluderà la storia

La saga di Peaky Blinders si sta preparando ad accogliere un nuovo capitolo che andrà a concludere le vicende della famiglia di Birmingham. Dopo sei stagioni, la narrazione si arricchirà con un film intitolato Peaky Blinders: The Immortal Man, incentrato sulla figura di Tommy Shelby.

Prodotto da Netflix, il film rappresenta un sequel diretto della serie TV e permetterà di scoprire cosa è successo al clan degli Shelby nei quattro anni che separano l’ultima puntata della serie dall’ambientazione del film. La pellicola debutterà in streaming a partire dal 20 marzo 2026 mentre negli Stati Uniti è previsto un breve passaggio al cinema a partire dal 6 marzo.

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Considerando che il protagonista assoluto sarà Tommy Shelby, la sua interpretazione è affidata al Premio Oscar Cillian Murphy. Al suo fianco saranno presenti Sophie Rundle, Ada Thorne, Stephen Graham e Ned Dennehy che torneranno a vestire i panni dei rispettivi personaggi. Tra i nuovi attori che si sono uniti al cast spiccano i nomi di ​​Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth e Jay Lycurgo.

Con Peaky Blinders: The Immortal Man, Netflix andrà a concludere la storia di Tommy Shelby (Cillian Murphy) e della sua famiglia

La sceneggiatura è stata curata da Stephen Knight, creatore e produttore della serie. Per quanto riguarda la regia della pellicola, dietro la macchina da presa ci sarà Tom Harper il quale ha già diretto alcuni episodi della serie.

Nel teaser trailer vengono mostrate tantissime scene d’azione, confermando che nonostante Tommy Shelby abbia chiuso con questo mondo fatto di violenza, i fantasmi del passato continuano a perseguitarlo. L’ambientazione sarà quella dell’Inghilterra in piena Seconda Guerra Mondiale, con il Paese diviso tra la guerra e le lotte interne per il potere.

Al momento la trama completa resta avvolta dal mistero. Non resta che attendere maggiori informazioni che certamente non tarderanno ad arrivare per scoprire ulteriori dettagli su questo attesissimo film.