Optima Super Mobile Smart punta sul risparmio con 100 giga a 4,95 euro

Optima sceglie una strada molto precisa, fatta di semplicità e numeri chiari. La proposta Super Mobile Smart nasce per chi cerca una tariffa completa, senza vincoli sull’operatore di provenienza e con un prezzo mensile che resta tra i più competitivi del momento.

Il canone è fissato a 4,95 euro al mese, cifra che include 100 giga di traffico dati in 4G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS. Una dotazione pensata per coprire le esigenze quotidiane, con un equilibrio tra consumo dati e comunicazioni tradizionali. L’offerta è disponibile per tutti gli utenti, senza restrizioni legate alla provenienza del numero, rendendo il passaggio particolarmente semplice.

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Costi iniziali trasparenti e promo sulla SIM

In fase di sottoscrizione è previsto il pagamento della SIM a 9,90 euro, importo attualmente scontato rispetto al prezzo standard di 19,90 euro. La spedizione è gratuita e il primo importo complessivo da sostenere è pari a 14,85 euro, somma che comprende SIM e primo mese. Una struttura che consente di conoscere subito la spesa iniziale, senza costi accessori nascosti.

Questa impostazione rafforza l’idea di una promo costruita per essere immediatamente comprensibile, con un prezzo mensile molto contenuto e un ingresso agevolato grazie allo sconto sulla SIM.

Un’offerta aperta e con vantaggi aggiuntivi

Super Mobile Smart non introduce limitazioni sull’operatore di provenienza e può essere scelta liberamente da chiunque desideri cambiare gestore. A rendere l’offerta ancora più interessante contribuisce anche il programma porta un amico: portando una persona in Optima, entrambi ricevono 5 euro di ricarica gratuita. Un incentivo semplice che premia la condivisione dell’offerta senza meccanismi complessi.

Dal punto di vista dell’utilizzo, i 100 giga in 4G permettono di affrontare il mese con tranquillità, mentre minutiillimitati e SMS garantiscono continuità nelle comunicazioni.

Il riconoscimento dei consumatori

A rafforzare la credibilità della proposta c’è anche il riconoscimento come “Eletto Prodotto dell’Anno 2025” nella categoria Servizi Telecomunicazioni Mobile. Il premio nasce da una ricerca di mercato condotta da Circana, basata sul voto di un’ampia platea di consumatori che valutano prodotti e servizi per ogni categoria merceologica.