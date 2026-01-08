Ops! Mobile: con OPS Start 5G si punta a 250GB

In un contesto in cui le offerte mobili diventano sempre più simili tra loro, distinguersi richiede scelte precise. Ops! Mobile prova a farlo con una proposta che guarda direttamente a chi sta valutando un cambio di operatore, mettendo al centro una dotazione dati molto generosa e una struttura tariffaria chiara fin dal primo momento.

L’offerta prende il nome di OPS Start 5G e si colloca nella fascia delle soluzioni pensate per chi utilizza lo smartphone in modo intenso, sia per lavoro sia per intrattenimento, senza voler rinunciare alla velocità della rete di nuova generazione.

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Un pacchetto costruito per chi consuma molti dati

OPS Start 5G include minuti senza limiti verso tutti, sms in quantità adeguata e soprattutto 250 giga di traffico dati mensile in 5g. Una soglia che permette di affrontare senza particolari restrizioni streaming video, hotspot e applicazioni cloud, anche in mobilità.

Il prezzo è fissato a 9,99 euro al mese e resta invariato nel tempo. Anche in questo caso, la stabilità della tariffa rappresenta un elemento chiave, perché consente di pianificare la spesa senza il timore di aumenti successivi o rimodulazioni inattese.

Un’offerta riservata alla portabilità del numero

OPS Start 5G è pensata esclusivamente per chi sceglie di portare il proprio numero in Ops! Mobile. La promozione è aperta a clienti provenienti da qualsiasi operatore, con un’unica eccezione rappresentata da Vodafone, da cui non è possibile effettuare il passaggio per accedere a questa specifica offerta.

Questa impostazione rafforza il carattere mirato della proposta, che punta chiaramente a intercettare utenti già abituati a pacchetti ricchi e interessati a mantenere il proprio numero senza interruzioni del servizio.

Attivazione digitale e costi iniziali

L’attivazione avviene esclusivamente tramite spid, una scelta che velocizza le procedure e riduce i tempi di attesa. Il costo di attivazione è pari a 9,90 euro una tantum, mentre la spedizione della sim è gratuita, senza spese aggiuntive.