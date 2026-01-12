Nel panorama dominato da schermi sempre più grandi, OPPO decide di cambiare direzione e sorprendere il mercato. Il Reno 15 Pro Mini nasce per chi cerca maneggevolezza senza rinunciare alla qualità. La presentazione ufficiale è avvenuta in India, mercato strategico per il produttore cinese. Accanto ai modelli Reno 15 e Reno 15 Pro, il nuovo Mini introduce un formato ormai raro. Il dispositivo punta su dimensioni contenute ma specifiche avanzate.

Il display LTPO AMOLED da 6,32 pollici offre risoluzione 1,5K e refresh dinamico. La frequenza varia tra 1 e 120 Hz per ottimizzare fluidità e consumi. La luminosità di picco raggiunge livelli elevatissimi, rendendo lo schermo leggibile in ogni condizione. La protezione è affidata al Crystal Shield Glass proprietario. Sotto la scocca trova spazio il MediaTek Dimensity 8450. Pensato proprio per prestazioni affidabili. La dotazione di memoria include 12 GB di RAM LPDDR5X. Lo spazio di archiviazione arriva fino a 512 GB con tecnologia UFS 3.1. Il sistema operativo è Android 16 con interfaccia ColorOS 16. L’esperienza software punta su velocità e ottimizzazione energetica. OPPO dimostra che compatto non significa sacrificato.

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Tecnologia concentrata e autonomia sorprendente per OPPO Reno 15 Pro Mini

Il comparto fotografico del Reno 15 Pro Mini guarda decisamente verso l’alto. Il sensore principale da 200 megapixel promette immagini dettagliate e versatili. A supporto troviamo un ultra-grandangolare da 50 megapixel. Non manca un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom ottico 3,5x. Anche la fotocamera frontale raggiunge i 50 megapixel. Le prestazioni fotografiche lo avvicinano ai top di gamma tradizionali.

Notevole anche la batteria integrata, nonostante lo spessore ridotto. OPPO ha inserito un modulo da 6.200 mAh in soli 7,65 millimetri. La ricarica cablata arriva a 80 W, mentre quella wireless raggiunge i 50 W. La connettività comprende Bluetooth 5.4 e Wi-Fi 6. Presente anche un blaster a infrarossi, soluzione ormai rara. Il sensore di impronte è integrato sotto al display. Il posizionamento di prezzo è premium per il mercato indiano. Si parte da circa 680 euro per la versione base. Le colorazioni iniziali sono Cocoa Brown e Glacier White. Una variante rosa arriverà successivamente. Le vendite inizieranno a metà gennaio 2026. OPPO scommette su un pubblico stanco dei telefoni ingombranti.