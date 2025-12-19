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OPPO espande ColorOS 16 su nuovi modelli

Il sistema operativo ColorOS 16 basato su Android 16 arriva su sei smartphone aggiuntivi con funzioni AI potenziate.

scritto da Manuela Poidomani 0 commenti 1 Minuti lettura
ColorOS 16

OPPO continua a estendere la disponibilità di ColorOS 16, aggiornamento basato su Android 16, a diversi smartphone del marchio. Dopo i primi rilasci su Find X8, Find X8 Pro e Find N5, l’aggiornamento raggiunge ora altri sei dispositivi, tra cui Find X6, Find X6 Pro, Reno13, Reno14, Reno14 Pro e F27. In particolare, i modelli di fascia alta Find X6 e Find X6 Pro, lanciati nel marzo 2023, ricevono la versione stabile 16.0.1.300. Con un download di poco superiore ai 3 GB. ColorOS 16 introduce miglioramenti significativi nella reattività del touchscreen e nella fluidità delle animazioni. Nuovi motori di rendering, come Luminous Rendering Engine e Trinity Engine, ottimizzano la gestione delle animazioni. E anche dei consumi energetici, rendendo più uniforme lo scorrimento delle app di terze parti.

Anche l’Always-On Display è stato aggiornato. Così come gli sfondi animati, che ora sfruttano l’intelligenza artificiale per un effetto di profondità avanzato. L’integrazione di strumenti AI quotidiani, come AI Mind Space e AI Mind Assistant, facilita la gestione dei contenuti e suggerisce azioni personalizzate in base alle abitudini dell’utente. Google Gemini, insieme a Gemini Live, offre un’interazione multimodale, consentendo di dialogare con i contenuti sullo schermo sia con voce che visivamente. Funzioni aggiuntive come AI Portrait Glow, Master Cut e Motion Photo Collage migliorano l’esperienza fotografica e video. Mentre AI Recorder e AI Writer supportano la trascrizione, la sintesi e l’organizzazione dei testi. Tuttavia, alcune di queste novità potrebbero non essere presenti su modelli più datati.

Android 16 e ColorOS 16 arrivano anche sui modelli Reno e F27

L’aggiornamento non riguarda solo i flagship, ma si estende anche a Reno14, Reno14 Pro, Reno13 e F27. Le versioni rilasciate variano leggermente a seconda del dispositivo e richiedono download tra i 3 e i 4 GB. Anche questi smartphone beneficiano di molte delle nuove funzionalità AI. Anche se alcune opzioni potrebbero non essere disponibili su tutti i modelli.

La distribuzione è graduale, quindi gli utenti potrebbero dover attendere qualche giorno prima di ricevere l’aggiornamento. Per verificare la disponibilità, basta accedere a “Impostazioni > Aggiornamento software” sul proprio dispositivo. In caso di mancata comparsa dell’update, è sufficiente riprovare più tardi. ColorOS 16 su questi smartphone punta a migliorare sia l’esperienza visiva sia le prestazioni generali. Con nuove animazioni, strumenti di produttività potenziati e un’interfaccia più fluida e reattiva. L’introduzione delle funzioni AI mira a semplificare l’organizzazione dei contenuti. Ma anche la creazione di testi, la gestione dei video e la personalizzazione delle interazioni quotidiane.