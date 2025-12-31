OnePlus Turbo 6 e Turbo 6V: debutto fissato e batteria da 9.000 mAh al centro della scena

La nuova linea Turbo di OnePlus è pronta a uscire allo scoperto. Dopo settimane di indiscrezioni sempre più insistenti, l’azienda ha confermato ufficialmente che OnePlus Turbo 6 e OnePlus Turbo 6V verranno presentati in Cina l’8 gennaio, svelando già design, colorazioni e alcune specifiche chiave. A colpire più di tutto è un dato comune a entrambi i modelli: una batteria da 9.000 mAh, decisamente fuori scala rispetto agli standard attuali.

Due modelli, due approcci distinti

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Dalle immagini ufficiali emerge una differenziazione netta tra i due smartphone. OnePlus Turbo 6 si posiziona come il modello più orientato alle prestazioni, con un modulo fotografico posteriore triplo e un design più ricercato. Le colorazioni annunciate sono Chasing Light Silver, Lone Black e Wilderness Green, scelte che puntano a un pubblico attento anche all’estetica.

OnePlus Turbo 6V, invece, rappresenta l’alternativa più accessibile della gamma. Il comparto fotografico scende a due sensori e il design è più essenziale, con colorazioni Fearless Blue, Lone Black e Nova White. Anche le configurazioni di memoria risultano più contenute, a conferma di un posizionamento più equilibrato sul fronte prezzo.

Differenze hardware tra Turbo 6 e Turbo 6V

Le differenze non si fermano al design. Sotto la scocca, OnePlus Turbo 6 integra il Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, mentre il Turbo 6V adotta il meno potente Snapdragon 7s Gen 4. Anche il display segna una distanza chiara: il Turbo 6 arriva a un refresh rate di 165 Hz, mentre il 6V si ferma a 144 Hz.

Nonostante questo, entrambi condividono la stessa filosofia sull’autonomia. La batteria da 9.000 mAh è il vero elemento distintivo della serie Turbo e promette un utilizzo prolungato anche in scenari intensivi, indipendentemente dal modello scelto.

Le specifiche principali di OnePlus Turbo 6

OnePlus Turbo 6 propone un display con refresh rate fino a 165 Hz, processore Snapdragon 8s Gen 4, fotocamera posteriore tripla e batteria da 9.000 mAh. È presente anche la certificazione IP69. Le configurazioni di memoria previste al lancio includono 12 GB di RAM con 256 o 512 GB di storage e 16 GB di RAM con 256 o 512 GB di storage.

Le specifiche principali di OnePlus Turbo 6V

OnePlus Turbo 6V offre un display con refresh rate fino a 144 Hz, processore Snapdragon 7s Gen 4, fotocamera posteriore doppia e batteria da 9.000 mAh. Le configurazioni di memoria partono da 8 GB di RAM e 256 GB di storage, arrivando fino a 12 GB di RAM con 512 GB di storage.

Con questa doppia proposta, OnePlus punta a coprire due fasce diverse del mercato cinese, mantenendo come filo conduttore l’autonomia e una scheda tecnica pensata per distinguersi in un segmento sempre più affollato.