OnePlus Turbo 6 e 6V: ufficiali con batterie enormi e SoC Qualcomm

Negli scorsi giorni, la nota azienda cinese OnePlus ha presentato al mondo due nuovi smartphone di fascia medio alta che per il momento verranno commercializzati solo all’interno del mercato cinese e forse in futuro arriveranno anche all’interno del mercato internazionale, ma probabilmente con una nomenclatura diversa, i device di cui stiamo parlando al netto di cambi di nome, sono OnePlus Turbo 6 e OnePlus Turbo 6V, due dispositivi che portano con loro delle caratteristiche tecniche assolutamente di livello elevato e soprattutto delle batterie davvero giganti.

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Caratteristiche tecniche importanti

I due dispositivi in questione, come potete intuire dal nome sono sostanzialmente molto simili e si differenziano per piccoli dettagli, entrambi offrono due Display AMOLED da 6,78 pollici e risoluzione di 2772 x 1272, con refresh rate fino a 165 Hz per il modello Turbo 6 e 144Hz per 6V, con il medesimo modulo fotografico composto da una fotocamera principale da 50 megapixel e una monocromatica da due megapixel al posteriore con un sensore da 16 megapixel anteriore presenti all’interno di un foro nel display.

Il vero pezzo forte però di questi smartphone sicuramente sono le batterie, stiamo parlando infatti di celle dotate di una capacità pari a 9000 mAh, compatibili con la ricarica rapida cablata SuperVOOC da 80 W e con la ricarica cablata inversa da 27 W per le situazioni di emergenza, entrambe contenute in uno spessore di 8,5 mm per un peso rispettivamente di 217 g per 6V e 215 g per il Turbo 6.

Per quanto riguarda il design, i due modelli arrivano dotati di tre colorazioni di partenza distinte, nello specifico abbiamo disponibili per Turbo 6 le versioni Black, Silver e Green, mentre per Turbo 6V quelle Black, White e Blue, tra l’altro, entrambi i dispositivi godono delle certificazioni IP66, IP67, IP68, IP69, IP69K per la massima impermeabilità all’acqua e alla polvere.

I prezzi, in valuta cinese, sono i seguenti: