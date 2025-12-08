OnePlus: OxygenOS 16 per OnePlus 11 e tante novità per 15 e 12

Come ben sapete tutti i vari produttori di smartphone si stanno attivando per aggiornare i loro dispositivi con gli ultimi ritrovati in termini di intelligenza artificiale, tra queste ovviamente è presente la cinese OnePlus che da tempo sta lavorando al rilascio della OxygenOS 16 basata su Android 16 per i propri dispositivi, dopo aver annunciato ufficialmente quelli che riceveranno l’aggiornamento ora l’azienda si sta attivando e sta iniziando il rilascio globale per tutti i dispositivi da quelli più recenti a quelli un po’ più in là con gli anni, oggi è il turno di OnePlus 11 ma anche 15 e 12 hanno ricevuto dei miglioramenti.

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Arrivano gli update

OnePlus 11 ha finalmente ricevuto il nuovo aggiornamento a partire dall’India, l’azienda spesso rilascia l’update iniziando proprio da questa nazione per poi estendere il tutto a livello globale, la lista di cambiamenti e decisamente corposa ma quelli principali sono praticamente comuni a tutti i dispositivi che ricevono la nuova interfaccia grafica e riguardano la presenza di nuove funzionalità potenziate dall’intelligenza artificiale, l’arrivo di nuove transizioni decisamente più fluide e morbide rispetto a quelle precedenti, il tutto insieme all’implementazione di tantissimi miglioramenti che comportano una crescita come prestazioni stabilità del sistema.

Per quanto riguarda invece OnePlus 15, vale quanto detto precedentemente in merito all’India, mentre la lista di cambiamenti ovviamente è meno corposa ma uno in particolare merita attenzione, adesso infatti tre nuove applicazioni godono del supporto alla frequenza di aggiornamento a 165 Hz, le applicazioni sono nello specifico: WhatsApp, X e Instagram, attenzione però dal momento che non supportano la frequenza variabile bensì vengono bloccate a 165 Hz, la funzionalità tra l’altro è attivabile solo dal menu sviluppatore, non sappiamo se in futuro sarà offerto 1° in più di personalizzazione.

Per quanto riguarda invece OnePlus 12 l’update introduce interessanti novità in termini di personalizzazione e widget, sarà infatti possibile personalizzare in modo più preciso i widget presenti nella schermata di blocco e anche nella schermata home e d’ora in avanti all’interno della galleria quando andrete a ritagliare una foto quest’ultima verrà raddrizzata in automatico, ovviamente si tratta solo di un piccolo sunto dei cambiamenti se volete le informazioni complete e dettagliate, leggete i changelog ufficiali rilasciati da OnePlus.