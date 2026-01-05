OnePlus Nord 5: la promo Amazon è assurda

OnePlus Nord 5 è lo smartphone di fascia media che vuole avvicinare il più possibile gli utenti alle prestazioni al top, con una spesa tutt’altro che elevata. Le dimensioni sono perfettamente allineate con gli standard del momento, raggiungendo un peso di 211grammi, con 163,41 x 77,04 x 8,1 millimetri di spessore, risultando uno smartphone facile da tenere in mano e da utilizzare nella quotidianità.

Il display, nonostante tutto, è da 6,83 pollici di diagonale, con una risoluzione di 1272 x 2800 pixel, è un Swift AMOLED con refresh rate a 144Hz, passando per una densità di 450 ppi, protezione Gorilla Glass 7i e la possibilità comunque di godere di ottimi colori, con dettagli e nitidezza molto precisi. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8s Gen3, octa-core con frequenza di clock a 3GHz, accoppiato con la solita ottima GPU Adreno 735, nonché comunque 12GB di RAM e un quantitativo di memoria interna variabile, fino ad un massimo di 512GB (ma comunque non espandibile).

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Amazon lancia lo sconto migliore su OnePlus Nord 5

Quanto può costare oggi lo OnePlus Nord 5? la risposta è relativamente poco. Difatti lo smartphone in questione può essere vostro su Amazon con un risparmio di circa 130 euro sul listino iniziale. Si parte da 549 euro, per scendere del 24%, e arrivare in questo modo a dover sostenere il pagamento di circa 419 euro. Ordinatelo subito qui.

Qualche limitazione c’è sullo smartphone, difatti nella parte posteriore non troviamo un comparto fotografico particolarmente ricco o fornito, composto per la precisione da due soli sensori: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 8 megapixel. Gli scatti hanno una risoluzione massima di 8165 x 6124 pixel, con apertura F2.2. Mentre anteriormente, se interessati, è stato inserito un sensore da 50 megapixel con apertura F2 davvero molto buona e di qualità superiore alla media.