OnePlus Ace 6T ufficiale: processore snapdragon e batteria monstre

Nelle scorse ore OnePlus ha annunciato ufficialmente il suo prossimo quasi flagship della gamma, parliamo di OnePlus Ace 6T, un device che al proprio interno incorpora caratteristiche tecniche davvero di alto livello per non dire esagerate, parliamo infatti di SoC Qualcomm Snapdragon 8 gen 5 con memorie UFS 4.1 per lo storage (Max 1TB) e Ram abbondanti da 16Gb LPDDR5X a 9.600 Mbps, caratteristiche davvero impressionanti ma con un prezzo leggermente al di sotto del top di gamma vero e proprio, soprattutto se consideriamo la batteria da 8.300mAh, capacità ovviamente garantita dalla nuova tecnologia Silicio-Carbonio aiutata dalle dimensioni decisamente generose della scocca, accettabili visto che il device si rivolge al gaming.

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