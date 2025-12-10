OnePlus Ace 6T ufficiale: processore snapdragon e batteria monstre

Nelle scorse ore OnePlus ha annunciato ufficialmente il suo prossimo quasi flagship della gamma, parliamo di OnePlus Ace 6T, un device che al proprio interno incorpora caratteristiche tecniche davvero di alto livello per non dire esagerate, parliamo infatti di SoC Qualcomm Snapdragon 8 gen 5 con memorie UFS 4.1 per lo storage (Max 1TB) e Ram abbondanti da 16Gb LPDDR5X a 9.600 Mbps, caratteristiche davvero impressionanti ma con un prezzo leggermente al di sotto del top di gamma vero e proprio, soprattutto se consideriamo la batteria da 8.300mAh, capacità ovviamente garantita dalla nuova tecnologia Silicio-Carbonio aiutata dalle dimensioni decisamente generose della scocca, accettabili visto che il device si rivolge al gaming.
Le specifiche complete
- Schermo: 6,83 pollici, AMOLED, risoluzione 2.800 x 1.272 pixel, frequenza variabile fino a 165 Hz, profondità 10 bit e copertura cromatica 100% DCI-P3, luminosità max a 1.800 nit, touch sampling rate 3.200 Hz, chip custom Lingxi per abbassare la latenza, schermo rivestito con Oppo Crystal Shield Glass, PWM dimming a 3.840 Hz
- RAM: 16 GB, LPDDR5X, 9.600 Mbps
- System on Chip: Snapdragon 8 Gen 5
- Storage: tagli fino a 1 TB, standard UFS 4.1
- Batteria
- Capacità: 8.300 mAh al silicio carbonio
- Ricarica: supporto rapida a 100 W con SuperVOOC, PPS 55 W, ricarica inversa e bypass per gaming
- Sensori fotografici:
- Principale posteriore: 50 MP, Sony IMX906, formato 1/1.56”, apertura f/1,8, OIS
- Ultragrandangolare: 8 MP, FOV 112°
- Fotocamera Frontale: 16 MP, con apertura f/2,4
- Rec video: max 4K 60fps
- Sblocco biometrico: sensore di impronte digitali a ultrasuoni
- Sistema di dissipazione: 43.940 mm², Glacier Cooling System con camera di vapore e strati di grafite, back cover ottimizzata per abbassare la temperature.
- Audio: stereo
- Sistema operativo: Adroid 16 con ColorOS
- Colori disponibili: Phantom Green, Flash Black, Electric Purple ed Edizione limitata Genshin Impact Kamisato Ayaka con colorazione Snowy Blue
- Certificazioni: IP66, IP68, IP69 e IP69K
- Dimensioni spaziali: 163.4 x 77 x 8.3 mm per un peso di 211 grammi
- Prezzo di lancio per configurazione di memoria:
- 12 GB + 256 GB: 2.599 renminbi (circa 315 €)
- 16 GB + 256 GB: 2.899 r. (circa 351 €)
- 12 GB + 512 GB: 3.099 r. (circa 375 €)
- 16 GB + 512 GB: 3.399 r. (circa 412 €)
- 16 GB + 1 TB: 3.899 r. (circa 472 €)
- 16 GB + 512 GB Genshin Impact Edition: 3.699 r. (circa 448 €).