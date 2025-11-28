Oneplus Ace 6T, rivelata la data del debutto ufficiale

È da diverso tempo ormai che circolano in rete rumors e indiscrezioni sul prossimo smartphone di punta del produttore tech OnePlus. Ora, però, è arrivata la conferma da parte della stessa azienda. In queste ore, infatti, è stata rivelata la data del debutto ufficiale del nuovo OnePlus Ace 6T. Quest’ultimo device sarà annunciato ufficialmente durante un evento che si terrà il prossimo 3 dicembre 2025.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

OnePlus Ace 6T, l’azienda conferma il suo debutto per il 3 dicembre 2025

Ormai ci siamo. Nel corso delle ultime ore il produttore tech OnePlus ha confermato la data del debutto ufficiale del suo prossimo smartphone, ovvero il nuovo OnePlus Ace 6T. L’azienda ha infatti pubblicato in queste ore una nuova immagine teaser ufficiale. Secondo quanto riportato nell’immagine, il nuovo device dell’azienda sarà annunciato ufficialmente durante un evento che si terrà il prossimo 3 dicembre 2025 alle ore 19:00.

Il debutto si terrà inizialmente per il solo mercato cinese. Tuttavia, è altamente probabile che l’azienda porterà questo nuovo smartphone anche in altri paesi, magari proponendolo in una versione re-branded. Mancano comunque ormai pochi giorni al suo debutto, quindi scopriremo molto presto cosa deciderà di fare l’azienda in merito. Nel frattempo, vi riassumiamo qui di seguito tutte le presunte specifiche emerse del nuovo smartphone di OnePlus.

OnePlus Ace 6T – presunte specifiche tecniche