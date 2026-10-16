One UI 9: la velocità di rete nella barra di stato con Good Lock

Tra le tante novità arrivate con One UI 9 basata su Android 17, ce n’è una che rischia di passare inosservata, anche perché non si trova nelle impostazioni di sistema. Sugli smartphone Samsung è finalmente possibile aggiungere l’indicatore della velocità di rete sulla barra di stato, a patto di passare da Good Lock e dal suo modulo QuickStar. Una piccola aggiunta che molti utenti aspettavano da tempo e che si attiva in pochi passaggi.

Cosa cambia con One UI 9 sulla barra di stato

Diversi produttori offrono questa opzione da anni, mentre chi possiede un Samsung era finora costretto ad appoggiarsi ad app di terze parti. Restavano poi i permessi di root, una strada ormai battuta da pochissimi rispetto a qualche anno fa. Con l’ultimo aggiornamento la situazione cambia, anche se in modo un po’ particolare.

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La funzione infatti non è stata integrata a livello nativo nel sistema. Per sfruttarla bisogna ricorrere a QuickStar, uno dei moduli più apprezzati di Good Lock, la suite con cui Samsung propone strumenti di personalizzazione e funzioni extra. Una volta abilitato, l’indicatore compare sulla barra di stato accanto alle altre icone, senza stravolgere l’aspetto dell’interfaccia.

Il contatore mostra in tempo reale la velocità di download e di upload, espressa in K/s oppure in M/s, e dai primi riscontri sembra piuttosto preciso. Funziona sia con la connessione WiFi sia con i dati mobili. Può tornare comodo soprattutto quando qualcosa non va, per capire se un rallentamento dipende davvero dalla connessione oppure da altri fattori come le singole app o i servizi in uso.

Come attivare l’indicatore della velocità di rete con QuickStar

Il requisito di partenza è avere uno smartphone aggiornato a One UI 9, che proprio in questi giorni sta raggiungendo un numero crescente di dispositivi. Il debutto è avvenuto su Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8, seguiti da Galaxy S26 FE. Successivamente l’aggiornamento è arrivato su Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra, oltre che su Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7. Al momento la distribuzione è partita dalla Corea anche per altri modelli, tra cui Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6 e Galaxy A57 5G.

Il primo passo consiste nell’installare Good Lock, disponibile sia sul Google Play Store sia sul Galaxy Store. Dopo averlo aperto si scarica il modulo QuickStar, che si trova direttamente nell’elenco della schermata principale dell’app oppure sul Galaxy Store. Questo strumento permette di intervenire su diversi aspetti del sistema, dalle impostazioni rapide alla barra di stato. Già a partire da One UI 8.5 era possibile personalizzare in modo molto più completo il pannello dei quick settings, modificandone la composizione e perfino gli sfondi e le immagini di ogni sezione.

Con One UI 9 si aggiunge una nuova voce chiamata Network Speed. Per trovarla basta aprire QuickStar, attivarlo tramite l’interruttore posizionato in alto e spostarsi nella sezione Visibility of Indicator Icons. Abilitata l’opzione, la velocità di download e di upload comparirà subito sulla barra di stato, proprio vicino alle icone del segnale telefonico e del WiFi.

Per ora la novità resta un’esclusiva di One UI 9 e non funziona su One UI 8.5 né sulle versioni precedenti, anche se non è escluso che in futuro possa estendersi. Nel frattempo il nuovo firmware basato su Android 17 dovrebbe allargarsi ulteriormente già la prossima settimana, raggiungendo in Italia la serie Galaxy S24 e i pieghevoli del 2024, e probabilmente anche altri modelli.

Fonte: TecnoAndroid