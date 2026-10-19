One UI 9: la barra dei tablet Galaxy si nasconde di nuovo in DeX

Con One UI 9 Samsung interviene sulla barra delle applicazioni dei suoi tablet Galaxy, e lo fa su due fronti che nell’uso quotidiano contano più di quanto sembri. Da una parte torna la possibilità di nascondere la barra mentre si lavora con Samsung DeX, dall’altra arriva una libertà maggiore nella disposizione delle icone delle app preferite. Si tratta di ritocchi pensati per rendere l’interfaccia più flessibile, sia per chi usa il tablet in modo tradizionale sia per chi lo sfrutta in una configurazione più vicina a quella di un computer.

Il contesto aiuta a capire il senso di queste novità. Il passaggio alla nuova modalità desktop di Android 16 aveva infatti fatto sparire alcune opzioni presenti nelle precedenti versioni di DeX. Samsung le sta recuperando poco alla volta e con il nuovo aggiornamento sembra intenzionata a migliorare ancora l’esperienza sui propri tablet, almeno a partire dalla nuova serie Galaxy Tab S12.

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Samsung DeX torna a nascondere la barra delle applicazioni

La novità forse più interessante riguarda il ritorno dell’opzione che nasconde in automatico la barra delle applicazioni durante l’uso di DeX sui tablet. A scovarla è stato un utente su Galaxy Tab S12 Ultra con One UI 9. La funzione permette di guadagnare spazio sul display e di tenere l’interfaccia più pulita quando non serve accedere ai controlli della barra.

Il cambiamento si nota soprattutto per chi usa DeX direttamente sul tablet, senza collegarlo a un monitor esterno. In questo scenario, attivando l’opzione spariscono sia la barra delle applicazioni sia la barra di stato, che restano comunque richiamabili quando servono. Collegando invece il dispositivo a uno schermo esterno, l’impostazione consente di nascondere la barra di DeX anche sul display aggiuntivo.

Con One UI 8.5 un risultato molto simile era già ottenibile sui tablet grazie al modulo MultiStar di Good Lock, ma bisognava affidarsi a uno strumento esterno al sistema. One UI 9 sembra invece riportare questa possibilità tra le impostazioni integrate, proseguendo il recupero di opzioni che Samsung aveva già avviato sui suoi smartphone.

Icone allineate a sinistra, al centro o a destra

L’altra modifica riguarda la barra delle applicazioni standard di One UI, che sui tablet compatibili con la nuova versione può essere personalizzata anche nella posizione delle icone delle app preferite. Finora erano sistemate al centro dello schermo, mentre adesso si può scegliere tra tre allineamenti: Centro, Sinistra e Destra.

Per cambiare impostazione basta aprire Impostazioni, poi Schermo, quindi Barra delle applicazioni e infine Posizione barra delle applicazioni. La scelta è disponibile sia con la navigazione a gesti sia con quella classica a tre pulsanti. In quest’ultimo caso però le opzioni di posizionamento dipendono dalla disposizione dei tasti di navigazione, così da evitare sovrapposizioni tra i vari controlli.

Può sembrare un dettaglio secondario, eppure offre una libertà in più a chi usa spesso il tablet per lavorare, studiare o saltare velocemente da un’app all’altra. Spostare le icone verso uno dei lati, per esempio, rende più comodo raggiungere le applicazioni preferite in base alle proprie abitudini e a come è organizzata l’interfaccia.

Va comunque tenuta distinta questa personalizzazione dalla barra di Samsung DeX, dove l’allineamento a sinistra o a destra non è previsto e le icone restano centrate. Le segnalazioni indicano inoltre che il comportamento delle app recenti e suggerite non cambia con questa novità.

Per ora l’opzione per spostare le icone è stata individuata sui modelli della serie Galaxy Tab S12 e non risulta ancora disponibile sui pieghevoli Samsung. Entrambe le funzioni sono emerse durante i test di One UI 9 su Galaxy Tab S12 Ultra, quindi bisognerà aspettare il rilascio pubblico per verificare se verranno mantenute senza modifiche e se Samsung estenderà questa personalizzazione ad altri dispositivi Galaxy.

Fonte: TecnoAndroid