OFFERTE festive Esselunga: il Natale prende forma sugli scaffali

Esselunga accompagna l’attesa natalizia con proposte che parlano di comfort, musica, momenti condivisi davanti a un caffè caldo. Ogni offerta diventa un’idea da infilare sotto l’albero, ogni scelta una promessa di gioia. E tu, hai già immaginato l’espressione di chi scarterà il tuo dono? Tra tradizione e novità, Esselunga rende il Natale più vicino, più ricco, più pieno di possibilità da raccontare davanti a una tavola imbandita. Cosa c’è di più bello che scegliere qualcosa capace di sorprendere chi ami? Le promozioni dello store raccontano storie diverse, pensate per chi ama la casa, per chi sogna tecnologia nuova, per chi cerca un regalo che lasci il segno.

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Idee natalizie tra sogni scintillanti e sconti Esselunga

Tra le offerte di Esselunga spiccano oggetti che parlano di casa e di desideri. L’aspirapolvere RO4B63 Compact Power a 123,99 € porta ordine con eleganza, mentre il massaggiatore Beurer MG 89 2025 al costo ora scontato in esclusiva di 35,99 € regala attimi di relax dopo le cene natalizie. Per chi ama prendersi cura dei capelli, il Drynova 3in1 Cecotec a 39,99 € diventa una sorpresa gradita. Il profumo del caffè si fa protagonista con la Jolie Evo Lavazza al prezzo speciale di appena 78,99 €, ideale per le mattine fredde.

La musica trova spazio con il Victrola a 49,99 € o con le JBL Tune a 27,99 €, perfette da scartare con un sorriso. Esselunga pensa anche alla tecnologia da polso con l’Amazfit Bip 6 a 64,90 €, e all’angolo studio grazie alla HP Deskjet solo adesso in saldo a 39,99 €. Sotto l’albero non mancano gli smartphone: ZTE Blade V70 Vita LTE a 98 €, Samsung Galaxy A17 a 198 € e Samsung Galaxy S25 FE a 448 €.