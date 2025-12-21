OFFERTA Amazon: il Kindle Colorsoft Signature Edition colora le tue letture

Amazon torna a stupire con un dispositivo che cambia il modo di leggere. Il Kindle Colorsoft Signature Edition è diverso da qualunque altro e-reader. La pagina non resta più ferma tra bianco e nero, ma prende vita con tonalità delicate, simili alla carta stampata, capaci di valorizzare copertine, illustrazioni e appunti. L’idea è semplice: eliminare ogni distrazione e lasciare spazio solo alle storie. Nessun avviso improvviso, nessuna tentazione inutile. Solo libri, luce perfetta e un display che invita a restare ancora qualche pagina. La sensazione è quella di avere una biblioteca sempre pronta, sottile e leggera, capace di adattarsi alla luce del giorno o al silenzio della sera. Amazon trasforma ogni pausa in un momento esclusivo, senza rumore attorno. Chi cerca qualcosa di diverso dal solito e-reader trova qui una proposta che sorprende.

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Colore, comfort e libertà firmati Amazon

Il nuovo Kindle Colorsoft Signature Edition di Amazon propone uno schermo Colorsoft da 7 pollici, studiato per una lettura a colori piacevole per gli occhi e con contrasto elevato. Le evidenziazioni in giallo, arancione, blu o rosa rendono ogni passaggio immediatamente riconoscibile. La memoria interna da 32 GB permette di portare ovunque migliaia di titoli, mentre la struttura sottile mantiene una sensazione di leggerezza costante.

La batteria, con una singola ricarica tramite USB-C, arriva fino a 8 settimane, con supporto anche alla ricarica wireless. La luce frontale con regolazione automatica e lo schermo antiriflesso garantiscono comfort sia sotto il sole sia al buio. La certificazione di resistenza all’acqua consente letture senza pensieri anche vicino all’acqua. Il prezzo attuale di 224,99€ con -25% rende questa novità Amazon ancora più interessante. L’accesso immediato a milioni di titoli Kindle e a Kindle Unlimited completa un’esperienza pensata per chi vuole di più da ogni pagina digitale. Per averlo ora devi solo cliccare qui su questo link.