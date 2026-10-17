NVIDIA DLSS 5 oltre NBA 2K27: i modder ottengono fino a +40% FPS

Il nuovo modello DLSS 5 Neural Rendering di NVIDIA è finalmente arrivato e porta con sé un miglioramento delle prestazioni piuttosto netto rispetto alla versione precedente. Per ora l’aggiornamento è disponibile ufficialmente soltanto all’interno di NBA 2K27, ma la comunità dei modder su PC non ha perso tempo. Il nuovo modello gira già su titoli e configurazioni hardware che non sono supportati in via ufficiale, e i primi test parlano di un aumento del frame rate che arriva fino al 40%.

Un risultato del genere, ottenuto in così poco tempo, dice molto sull’interesse che circonda la tecnologia di rendering neurale di NVIDIA. E anche sulla rapidità con cui gli appassionati riescono a mettere le mani su una novità ancora confinata a un singolo gioco, adattandola a contesti per cui non era stata pensata.

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NVIDIA DLSS 5: cosa cambia con il nuovo file DLL di NBA 2K27

Tutto parte dall’ultimo aggiornamento di NBA 2K27, che include una nuova libreria DLL dedicata al DLSS Neural Rendering. Il file in questione si chiama nvngxdlssnr.dll ed è identificato dalla versione 310.9.16.0, che prende il posto delle precedenti release della serie 310.8.x. Detta in parole semplici, si tratta del componente che contiene il modello vero e proprio e che il gioco richiama per gestire questa parte del rendering.

Proprio il fatto che il modello sia racchiuso in un file separato ha reso il lavoro dei modder relativamente accessibile. Una volta individuata la nuova versione all’interno del pacchetto di NBA 2K27, il passo successivo è stato provare a farla funzionare altrove. Ed è andata bene, a giudicare dai primi riscontri arrivati dalla community PC, che ha cominciato a misurare i guadagni su titoli che ufficialmente non prevedono ancora questo aggiornamento.

Va sottolineato che si parla di test iniziali condotti dagli utenti, quindi di prove non ufficiali. Il dato del 40% rappresenta il picco massimo registrato, non un valore garantito su ogni gioco o su ogni scheda video. I risultati possono variare parecchio a seconda del titolo e della configurazione utilizzata, come succede quasi sempre quando si forza una tecnologia fuori dal suo ambiente previsto.

Le ottimizzazioni annunciate da NVIDIA

Il salto prestazionale non arriva dal nulla. Il nuovo modello integra infatti le ottimizzazioni che NVIDIA aveva annunciato nei giorni precedenti, proprio nel corso della stessa settimana. Tra queste spicca una riduzione del 24% nelle dimensioni del modello, un intervento che punta a renderlo più leggero e quindi meno esigente in termini di risorse.

Un modello più compatto significa, in linea di massima, meno lavoro da svolgere per la GPU a ogni fotogramma. Ed è qui che si spiega buona parte dei progressi osservati nei test della community. Con il DLSS 5 Neural Rendering nella sua forma aggiornata, la scheda grafica può dedicare più margine alla generazione delle immagini, e questo si traduce in un numero di fotogrammi al secondo più alto rispetto alle versioni 310.8.x.

Per il momento, chi vuole sfruttare questa evoluzione senza passare dalle modifiche fatte in casa deve affidarsi a NBA 2K27, l’unico titolo che la supporta in modo ufficiale. Sul fronte delle mod, invece, il nuovo file nvngxdlssnr.dll è già stato trapiantato in giochi e su hardware esclusi dal supporto, con aumenti di frame rate che nei casi migliori toccano il 40%.

Fonte: TecnoAndroid