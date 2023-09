Nuova TRUFFA porta via soldi agli utenti Postepay, come funziona

Purtroppo capita molto spesso che le truffe decidano di colpire gli utenti, soprattutto in Italia. Quelli che si ritrovano ad essere invasi da decine di e-mail phishing sono certamente coloro che detengono una PostePay.

Il messaggio che trovate qui in basso rappresenta un chiaro tentativo di phishing, una truffa che cerca di far credere alle persone di avere un vantaggio. In realtà questa tecnica spesso agisce lasciando credere al diretto interessato di avere un problema con la sua carta, ma l’evoluzione riguarda anche tale ambito. Chi ha una PostePay potrebbe credere di essere agevolato non pagando l’iscrizione ad un fantomatico sito di incontri.

PostePay: eliminate subito questo messaggio, è una truffa

“Ciao, utente PostePay.

Parliamo di un’entusiasmante opportunità proprio per te: incontrarci sul nostro unico

sito di incontri a voi dedicato. Esattamente qui troverai molti profili interessanti per i tuoi gusti di ragazze direttamente dalla tua città e chissà, forse oggi avrai un appuntamento emozionante!

I nostri amministratori si prenderanno cura della tua privacy e tutte le chat saranno aperte in modalità anonima. Puoi rilassarti e chattare con le ragazze senza alcuna paura che qualcuno possa riconoscerti.

Registrarsi al sito è facile e veloce, bastano pochi click e sarete dentro

un mondo di possibilità interessanti. Scegli i profili che ti attraggono e inizia a

chattare con le ragazze che ti piacciono. Chissà, forse troverai quella che desideri tra loro.

Un’anima gemella o un compagno interessante per un piacevole passatempo a letto.

Non perdere questa occasione: dai un’occhiata al sito e inizia il tuo entusiasmante appuntamento di oggi. Per il pagamento, se hai PostePay, potrai evitare di effettuarlo.“