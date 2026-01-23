Nova Launcher cambia proprietà e apre alla pubblicità

Prima ancora delle rassicurazioni ufficiali, sono comparsi i primi segnali concreti del cambiamento. L’ultima versione di Nova Launcher integra già sistemi pubblicitari e strumenti di tracciamento. Nel codice compaiono riferimenti a Facebook Ads e Google AdMob. È presente anche l’analytics di Branch, introdotto nei mesi precedenti. Alcuni utenti segnalano annunci visibili nel drawer delle app. Sono emerse inoltre nuove autorizzazioni considerate invasive. Tra queste figurano l’accesso al calendario e il salvataggio di immagini.

Questi dettagli hanno alimentato dubbi e discussioni nella community. Instabridge, nuova proprietaria del progetto, parla di sostenibilità economica. L’azienda svedese valuta modelli basati su abbonamento e versioni gratuite con pubblicità. Ha promesso una raccolta dati minima e nessuna vendita di informazioni personali. È stata citata anche l’ipotesi dell’open source. Tuttavia lo scetticismo resta elevato tra gli utenti storici. La reputazione dell’app Instabridge, ricca di annunci, pesa sul giudizio. Nova Prime dovrebbe restare privo di pubblicità. Gli acquisti già effettuati verranno rispettati. Nella pratica, però, il confine appare meno netto. Le prime modifiche sono già tangibili. Questo ha riacceso il timore di uno snaturamento progressivo.

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Nova Launcher: da simbolo dell’Android libero a progetto da sostenere

La storia di Nova Launcher affonda le radici nell’epoca d’oro della personalizzazione Android. Per anni è stato sviluppato in modo indipendente. Il fondatore Kevin Barry guidava un piccolo team molto affiatato. Nel 2022 arrivò l’acquisizione da parte di Branch Metrics. All’epoca si parlava di grandi piani e continuità. In realtà il team venne ridotto gradualmente. Barry rimase presto l’unico sviluppatore attivo. Nel 2025 anche lui ha lasciato il progetto. L’annuncio segnò simbolicamente la fine di un’era. Barry dichiarò di non essere più coinvolto in alcun modo. Branch rilasciò comunque alcuni aggiornamenti correttivi. Secondo ex sviluppatori, si trattava di patch preparate in precedenza. L’impressione era che il progetto fosse ormai congelato.

L’arrivo di Instabridge ha riaperto il discorso. La società ha acquisito Nova promettendo continuità e rispetto per gli utenti. Allo stesso tempo ha parlato apertamente di monetizzazione. Questo passaggio ha cambiato la percezione del launcher. Da strumento per smanettoni è diventato un prodotto da rendere profittevole. La comunità storica osserva con diffidenza. Nova rappresentava un’alternativa pulita al software di sistema. Era apprezzato proprio per l’assenza di compromessi commerciali. Ora il contesto è diverso. Il mercato Android è cambiato profondamente. Anche i simboli del passato devono adattarsi. La fiducia degli utenti sarà il vero banco di prova.