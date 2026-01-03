Nothing perfeziona luci, animazioni e feedback tattile nel Phone (3)

Se c’è una cosa che abbiamo imparato seguendo il percorso di Carl Pei e del suo team, è che Nothing non ha nessuna intenzione di giocare secondo le regole noiose dei giganti della telefonia. Mentre molti brand si limitano a lanciare uno smartphone e poi quasi se ne dimenticano fino al modello successivo, il Nothing Phone (3) sembra un organismo vivo, che continua a evolversi anche ora che siamo arrivati agli sgoccioli di questo 2025. Non serve sempre stravolgere tutto per fare notizia; a volte la vera differenza la fa quel lavoro costante “sotto il cofano” che rende l’uso del telefono un piacere invece che una scommessa quotidiana.

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Nothing Phone (3) affina esperienza utente, dalle animazioni alla Glyph Interface

Dopo il grande salto verso Android 16 avvenuto a novembre, ci si poteva aspettare un periodo di calma piatta, e invece proprio in questi giorni di festa è arrivato un pacchetto di aggiornamenti che sa molto di regalo di fine anno. Non aspettatevi funzioni futuristiche che proiettano ologrammi, ma piuttosto quella cura maniacale per i dettagli che ti fa dire “ah, finalmente l’hanno sistemato”. È il caso della batteria: sembra una sciocchezza, ma avere la percentuale chiaramente leggibile dentro l’icona è una di quelle piccole vittorie ergonomiche che ti risparmiano un passaggio mentale ogni volta che guardi lo schermo.

Ma parliamo della Glyph Interface, che poi è il vero motivo per cui molti di noi hanno scelto Nothing. Sappiamo bene quanto possa essere frustrante quando un led decide di fare di testa propria o quando le funzioni più ludiche, come i Glyph Toys, si spengono proprio sul più bello. Con quest’ultima versione del software, l’azienda ha deciso di dare più controllo all’utente, permettendo alle luci di restare attive finché non siamo noi a dire basta. Anche lo “Specchio Glyph” è diventato molto più solido, eliminando quei piccoli glitch che ogni tanto lo facevano sembrare incerto.

E poi c’è tutto quel lavoro invisibile sulla fluidità. Avete presente quando le animazioni del volume o della registrazione audio sembrano quasi “scattare” impercettibilmente? Ecco, quegli spigoli sono stati smussati. Il telefono ora si comporta meglio anche quando lo infiliamo in tasca, evitando di attivarsi a tradimento, e persino il feedback della vibrazione ha guadagnato una precisione chirurgica che lo rende molto più appagante al tatto. È un aggiornamento che non cerca l’applauso facile, ma punta a rendere l’esperienza con il Phone (3) la più coerente e fluida possibile, confermando che la sostanza conta quanto lo stile. Se non lo vedete ancora disponibile nelle impostazioni, portate un filo di pazienza: la distribuzione graduale serve proprio a garantire che tutto fili liscio per tutti.