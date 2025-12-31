Nothing OS 4.0 arriva su CMF Phone 1, aggiornamenti anche per OnePlus 13, Open e HONOR 200 Pro

La fine del 2025 porta una ventata di aggiornamenti software da parte di diversi produttori. Nothing ha iniziato il rollout della nuova Nothing OS 4.0, basata su Android 16, espandendone la disponibilità ai modelli CMF Phone 1 e presto anche a CMF Phone 2 Pro e Nothing Phone (3a) Lite. Parallelamente, OnePlus e HONOR rilasciano update dedicati a sicurezza, stabilità e funzioni fotografiche.

Nothing OS 4.0 debutta su CMF Phone 1

Dopo l’arrivo su Nothing Phone (3a) e Phone (3a) Pro, la nuova Nothing OS 4.0 (build B4.0-251216-1717) è ora in distribuzione anche su CMF Phone 1, portando con sé una lunga lista di novità pensate per rendere l’interfaccia più funzionale e personalizzabile.

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Novità principali

Nascondi app dalla schermata iniziale e dal drawer, con accesso rapido tramite la sezione “Icone nascoste”.

Gestione avanzata della ricerca nell’app drawer con risultati filtrabili per ambito.

Widget ridimensionabili, tra cui Meteo, Contapassi e Tempo di utilizzo.

Supporto per riquadri 2×2 nelle Impostazioni rapide.

Doppia icona mobile nei pop-up, per un multitasking più fluido.

Ottimizzazione avvio app, per tempi di caricamento più rapidi.

Suonerie separate per SIM doppia, una funzione molto richiesta dagli utenti dual SIM.

Ma le vere novità riguardano le funzioni sperimentali: debutta Playground (Alpha), una piattaforma che consente di provare app e preset creati dalla community, e le App Essenziali (Alpha), piccole utility AI sviluppate dagli utenti Nothing per unire creatività ed efficienza.

Nothing ha inoltre confermato che CMF Phone 2 Pro riceverà l’aggiornamento entro fine dicembre, mentre Nothing Phone (3a) Lite sarà aggiornato a gennaio 2026.

OnePlus aggiorna OnePlus 13 e OnePlus Open

Anche OnePlus continua a perfezionare la sua OxygenOS 16 (Android 16) con due aggiornamenti minori dedicati ai modelli OnePlus 13 e OnePlus Open, rispettivamente con build CPH2653_16.0.2.402 e CPH2551_16.0.2.400.

Novità OnePlus 13

AI integrata nella Smart Sidebar, con accesso rapido alla pulizia della memoria.

Editing di immagini e video direttamente in Private Safe, senza sbloccarli.

Blacklist aggiornata automaticamente via Wi-Fi e dati mobili, per una protezione più efficace.

Nuovo filtro fotografico “Neon”, ispirato alla pellicola CineStill 800T.

Modalità XPAN rinnovata, con UI ridisegnata, feedback aptico e nuovi suoni d’otturatore.

Filigrane XPAN e miglioramenti all’app Galleria, ora più veloce nel caricamento delle miniature.

Widget impilabili e ridimensionabili, miglior gestione delle app clonate.

Miglioramenti per “Cerchia per cercare” e patch di sicurezza Android dicembre 2025.

Su OnePlus Open, le novità coincidono quasi del tutto, tranne alcune funzioni fotografiche legate alla modalità XPAN e alle opzioni di filtro, che restano esclusive per il modello flagship.

HONOR 200 Pro: patch di sicurezza di dicembre

Anche HONOR aggiorna il suo top di gamma HONOR 200 Pro, che in Italia riceve il firmware 9.0.0.198(C431ER3P1) con le patch di sicurezza di dicembre 2025. L’update, dal peso di circa 200 MB, punta soprattutto a migliorare la stabilità del sistema e la protezione dei dati, ed è in distribuzione anche sul modello standard HONOR 200.

Come verificare la disponibilità degli aggiornamenti