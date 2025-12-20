Notebook da gaming MSI Katana 17 in sconto di 350 euro: la promozione Amazon

Arriva la migliore occasione dell’ultimo periodo su Amazon, con la possibilità comunque di mettere le mani su un notebook da gaming a un prezzo veramente ridicolo, se non il più basso tra quelli attualmente disponibili. Stiamo parlando di MSI Katana 17 HX, un dispositivo, con il codice B14WGK-018IT, che si contraddistingue per la presenza di un display con diagonale di 17,3 pollici, fermo restando avere una risoluzione QuadHD e soprattutto un refresh rate a 240Hz, così da godere della massima fluidità possibile.

Il processore è sicuramente uno degli aspetti più interessanti di questo notebook, essendo un Intel Core i7 di quattordicesima generazione, i7-14650HX, con alle spalle la scheda grafica NVIDIA RTX 5070, e anche 8GB di GDDR7 completamente dedicati. La configurazione di cui vi parliamo oggi prevede anche 16GB di RAM DDR5 e 1TB di memoria interna su SSD PCIe4. In termini di connettività, il notebook in questione raggiunge il WiFi 6E, oltre naturalmente al bluetooth di ultima generazione. Il sistema operativo è Windows 11 Home, con una buona personalizzazione che porta l’utente ad avere la massima possibilità di regolazione delle impostazioni, senza vincoli o limitazioni particolari.

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Notebook da gaming in offerta: MSI Katana 17 su Amazon a basso prezzo

Il prezzo di vendita di questo notebook da gaming è davvero ridicolo, considerando le sue specifiche tecniche e ovviamente il valore iniziale di 1899 euro. La promozione applicata da Amazon prevede una riduzione di circa 350 euro, in modo tale da arrivare a poter spendere e investire solamente 1549 euro per il suo acquisto. Lo potete ordinare subito qui.

La garanzia è completamente italiana, con 2 anni dalla data ufficiale d’acquisto, lo chassis è invece realizzato in metallo per una maggiore resistenza e affidabilità, con materiali di qualità superiore al normale.