No Rest for the Wicked 1.0: addio attributi, arrivano 24 classi

Moon Studios ha appena trasmesso il suo ultimo showcase Wicked Inside e lo ha fatto per mostrare qualcosa di molto più profondo di qualche ritocco. Al centro della presentazione c’erano infatti i grandi cambiamenti in arrivo con la versione 1.0 di No Rest for the Wicked, prevista per marzo 2027 su PC e PlayStation 5. Gli attributi classici spariscono e lasciano spazio a 24 classi da combinare liberamente, a una vera furtività e a nuclei di siero intercambiabili. Lo studio stesso ha descritto il lavoro come un vero e proprio intervento a cuore aperto sui sistemi del gioco, e il primo organo a finire sotto i ferri è stato il modo in cui i personaggi crescono e si evolvono.

Non si parla quindi di un aggiornamento qualsiasi. Quando uno sviluppatore usa un’immagine così forte per raccontare il proprio progetto, il messaggio è piuttosto chiaro: le fondamenta vengono toccate e il risultato finale sarà un’esperienza diversa da quella conosciuta finora da chi ha già messo le mani sul titolo.

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NonRest for the Wicked 1.0: perché Moon Studios ha deciso di rifare la progressione

Il punto di partenza è un’ammissione piuttosto sincera. Gli sviluppatori hanno spiegato che il vecchio sistema di progressione soffriva di un difetto comune a tutto il genere, non di un problema specifico del loro gioco. Le parole dello studio sono abbastanza dirette: “A dire il vero, i nostri sistemi di progressione del personaggio funzionavano più o meno come negli altri giochi. Il problema che abbiamo individuato riguarda l’intero genere, dove la progressione del personaggio spesso si riduce a…” e da lì parte il ragionamento che ha portato alla revisione.

Il senso è evidente anche senza troppi giri di parole. Secondo il team, crescere di livello in molti titoli di questo tipo è diventato un meccanismo un po’ ripetitivo, simile da un gioco all’altro, e No Rest for the Wicked non faceva eccezione. Da qui la scelta più radicale annunciata durante lo showcase, ovvero l’eliminazione degli attributi nella forma in cui erano stati concepiti. Una decisione che cambia parecchio il rapporto tra il giocatore e il proprio personaggio, perché sposta l’attenzione da una semplice distribuzione di punti verso qualcosa di più costruito.

24 classi, furtività e nuclei di siero intercambiabili

Al posto del vecchio impianto arrivano 24 classi che si possono mescolare e abbinare tra loro. L’idea di fondo è lasciare più libertà nella costruzione del personaggio, permettendo di comporre combinazioni diverse invece di seguire un percorso già tracciato. Con un numero così ampio di opzioni a disposizione, le possibilità di sperimentare diventano decisamente più numerose rispetto al passato.

Accanto a questo cambiamento trova spazio una furtività vera e propria, descritta come un sistema stealth completo e non più come un elemento accessorio. È una novità che apre a un modo diverso di affrontare il mondo di gioco, dove muoversi senza farsi notare può diventare una strategia concreta e non soltanto un dettaglio di contorno.

L’ultimo tassello mostrato riguarda i nuclei di siero, che nella versione definitiva diventano intercambiabili. Poterli sostituire significa avere un ulteriore livello di personalizzazione da gestire, qualcosa che si lega bene alla filosofia generale emersa dalla presentazione: dare al giocatore più strumenti per plasmare la propria esperienza.

L’appuntamento con la versione 1.0

Tutte queste modifiche confluiranno nella release completa di No Rest for the Wicked, che rappresenta il traguardo verso cui Moon Studios sta lavorando. Il ripensamento della progressione, l’addio agli attributi tradizionali, le classi combinabili, lo stealth e i sieri sostituibili compongono insieme un pacchetto che ridisegna buona parte di ciò che il gioco era fino a oggi. La versione 1.0 di No Rest for the Wicked arriverà a marzo 2027 su PC e PlayStation 5.

Fonte: TecnoAndroid