Nintendo eShop, ultime ore per sconti invernali sensazionali

Da qualche tempo il colosso del gaming Nintendo ha reso disponibili su Nintendo eShop degli sconti invernali davvero sensazionali. Gli utenti hanno avuto modo di acquistare a basso costo tanti titoli di rilievo. L’ultima promozione lanciata da Nintendo, però, sta ormai per scadere. Le offerte e gli sconti saranno infatti validi fino alla giornata odierna.
Nintendo eShop, ultime ore per questi fantastici sconti invernali
Stanno per terminare gli sconti invernali che ha reso disponibili tempo fa il colosso del gaming Nintendo su Nintendo eShop. Come già accennato in apertura, infatti, da qualche tempo l’azienda ha lanciato questa promozione che ha permesso agli utenti di portarsi a casa numerosi videogiochi di rilievo a degli ottimi prezzi. Gli utenti avranno però ora davvero poche ore per poter usufruire di questi sconti, dato che saranno validi soltanto per oggi. Al temrine di questa promozione, comunque, l’azienda stupirà sicuramente con una nuova promozione, quindi ci sarà da divertirsi. Nel frattempo, vi riportiamo alcune delle offerte migliori proposte al momento su Nintendo eShop.
- Red Dead Redemption: Nintendo Switch 2™ Edition, proposto ad un prezzo scontato pari a 24,99 euro contro gli iniziali 49,99 euro con uno sconto complessivo pari al 50%
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Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, proposto ad un prezzo scontato pari a 19,79 euro contro gli iniziali 59,99 euro con uno sconto complessivo pari al 67%
- 15 in 1 Family Games Mega Collection, proposto ad un prezzo scontato pari a 3,79 euro contro gli iniziali 49,99 euro con uno sconto complessivo pari al 92%
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition per Nintendo Switch 2, proposto ad un prezzo scontato pari a 39,99 euro contro gli iniziali 69,99 euro con uno sconto complessivo pari al 42%
- Need for Speed™ Hot Pursuit Remastered, proposto ad un prezzo scontato pari a 6,79 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari all’83%
- EA SPORTS FC™ 26 per Nintendo Switch 2, proposto ad un prezzo scontato pari a 27,99 euro contro gli iniziali 69,99 euro con uno sconto complessivo pari al 60%