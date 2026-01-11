Nintendo eShop, ultime ore per sconti invernali sensazionali

Da qualche tempo il colosso del gaming Nintendo ha reso disponibili su Nintendo eShop degli sconti invernali davvero sensazionali. Gli utenti hanno avuto modo di acquistare a basso costo tanti titoli di rilievo. L’ultima promozione lanciata da Nintendo, però, sta ormai per scadere. Le offerte e gli sconti saranno infatti validi fino alla giornata odierna.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Nintendo eShop, ultime ore per questi fantastici sconti invernali

Stanno per terminare gli sconti invernali che ha reso disponibili tempo fa il colosso del gaming Nintendo su Nintendo eShop. Come già accennato in apertura, infatti, da qualche tempo l’azienda ha lanciato questa promozione che ha permesso agli utenti di portarsi a casa numerosi videogiochi di rilievo a degli ottimi prezzi. Gli utenti avranno però ora davvero poche ore per poter usufruire di questi sconti, dato che saranno validi soltanto per oggi. Al temrine di questa promozione, comunque, l’azienda stupirà sicuramente con una nuova promozione, quindi ci sarà da divertirsi. Nel frattempo, vi riportiamo alcune delle offerte migliori proposte al momento su Nintendo eShop.