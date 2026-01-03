Netflix: gennaio 2026 tra film e nuove serie, i titoli in arrivo

Gennaio è da sempre un mese chiave per Netflix. Finite le festività, la piattaforma punta su storie capaci di accompagnare il pubblico nelle prime settimane dell’anno, spesso con toni più cupi, introspezione e trame che si sviluppano nel tempo. Il calendario di gennaio 2026 segue questa linea, alternando thriller, crime e drammi psicologici a produzioni più leggere, ma sempre fondate su conflitti ben definiti.

The Rip – Non ti fidare

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Tra i film più rilevanti del mese spicca The Rip – Non ti fidare, in arrivo il 16 gennaio. Tutto assume caratteri davvero interessanti nel momento in cui vengono scoperti milioni di dollari all’interno di un deposito abbandonato. È lì che alcuni poliziotti di Miami vedranno scricchiolare la loro integrità e tergiversare ogni equilibrio di squadra. I legami più solidi dunque possono rompersi, creando alleati e nemici.

Kidnapped: il caso Elizabeth Smart

Il 21 gennaio ecco invece Kidnapped: il caso Elizabeth Smart, un documentario che porterà alla luce con un’esatta ricostruzione un rapimento famosissimo che risale al 2002 in America. In quel caso Elizabeth ha vissuto ben nove mesi imprigionata. Saranno tante le persone coinvolte nella narrazione.

Fuga

Il nuovo anno si apre, il 1° gennaio, con Fuga, una serie che parte come un dramma familiare per trasformarsi rapidamente in un thriller. La scomparsa di una figlia trascina il protagonista in un mondo oscuro, fatto di segreti e compromessi. La narrazione insiste sul modo in cui un singolo evento può destabilizzare una vita apparentemente perfetta, portando a galla verità difficili da accettare.

L’amore in ufficio

Sempre dal 1° gennaio debutta L’amore in ufficio, che sceglie un registro più leggero, ma non privo di tensioni. Al centro della storia c’è una competizione professionale che si intreccia con una relazione personale inattesa. La serie gioca sul contrasto tra ambizione e sentimenti, mostrando quanto sia sottile il confine tra rivalità e attrazione.

Land of Sin

Il 2 gennaio è la volta di Land of Sin, un crime nordico ambientato in una zona rurale segnata da conflitti mai risolti. L’indagine sulla morte di un adolescente diventa il punto di partenza per esplorare una comunità chiusa, dominata da dinamiche patriarcali e rancori che si tramandano da generazioni. L’atmosfera è cupa e il ritmo volutamente teso.

La sua verità

L’8 gennaio arriva La sua verità, una serie costruita sul concetto di doppio punto di vista. Un omicidio riporta la protagonista nella città in cui è cresciuta e la spinge a confrontarsi con versioni contrastanti degli stessi eventi. Il racconto ruota attorno alla percezione, ricordando che ogni storia può cambiare radicalmente a seconda di chi la racconta.

I sette quadranti di Agatha Christie

A chiudere il mese, dal 15 gennaio, c’è I sette quadranti di Agatha Christie. Ambientata nell’Inghilterra degli anni Venti, la serie parte da un episodio apparentemente banale durante una festa in una casa di campagna. Toccherà a un’improbabile detective ricostruire un complotto che si rivelerà molto più ampio e pericoloso del previsto, nel solco del giallo classico.