Netflix accelera su Warner: l’offerta diventa tutta in contanti

La partita per l’acquisizione di Warner Bros. Discovery entra in una nuova fase. Netflix ha deciso di modificare in modo sostanziale i termini dell’accordo già firmato, puntando ora su una proposta interamente in contanti. Una mossa che vale complessivamente 82,7 miliardi di dollari e che mira, senza troppi giri di parole, ad accelerare i tempi e ridurre le incertezze in un contesto sempre più competitivo.

Perché Netflix ha cambiato strategia

La nuova offerta prevede 27,75 dollari per azione in cash, a cui si aggiunge il valore derivante dalla futura separazione della divisione televisiva di Warner, un asset che non rientra nei piani di Netflix. Abbandonata quindi la precedente struttura mista, che combinava contanti e azioni, e che fissava il valore a 23,25 dollari cash più 4,50 dollari in titoli Netflix.

Secondo l’azienda, questa revisione garantisce maggiore certezza finanziaria e un percorso più rapido verso il voto degli azionisti. Un dettaglio non secondario, soprattutto ora che la pressione sul tavolo delle trattative è aumentata.

Il peso della concorrenza e il caso Paramount

Il cambio di passo arriva infatti in un momento delicato. Paramount ha dimostrato di non voler restare a guardare e ha recentemente denunciato Warner, accusandola di aver ignorato una proposta alternativa giudicata più vantaggiosa per gli azionisti. Una mossa che complica ulteriormente il quadro e che potrebbe allungare i tempi sul fronte giudiziario.

In questo scenario, la scelta di Netflix appare come un tentativo di prendere vantaggio e mettere pressione sugli altri contendenti, riducendo gli elementi di rischio legati all’andamento del proprio titolo in Borsa, che nelle ultime settimane era sceso sotto le soglie considerate critiche dal precedente accordo.

Approvazioni e ostacoli ancora da superare

L’accordo modificato ha già ottenuto il via libera unanime dai consigli di amministrazione di entrambe le società. Ted Sarandos, CEO di Netflix, ha ribadito anche il supporto del board di Warner Bros. Discovery, definendo l’operazione la migliore soluzione possibile per azionisti, consumatori e professionisti dei contenuti.