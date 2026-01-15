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Naviga senza sorprese con CoopVoce TURBO 200 a 7,90€ mensili

scritto da Margherita Zichella 0 commenti 2 Minuti lettura
CoopVoce TURBO 200 offre 200 Giga, minuti illimitati e 1000 SMS a 7,90€ al mese, con prezzo fisso e attivazione inclusa.
Capita sempre più spesso di sentir parlare di rincari, rimodulazioni e sorprese in bolletta, quindi quando compare una promozione che va nella direzione opposta vale la pena fermarsi un attimo a guardarla con calma. CoopVoce, da questo punto di vista, gioca una partita tutta sua e con TURBO 200 prova a parlare a chi vuole tanti giga, semplicità e soprattutto la tranquillità di sapere quanto spenderà anche tra un anno. L’offerta è valida fino al 4 febbraio e il messaggio è piuttosto chiaro: stesso prezzo per sempre, senza condizioni nascoste e senza quei piccoli asterischi che spesso cambiano tutto.

TURBO 200: giga illimitati in 5G e costi chiari con CoopVoce

Con 7,90 euro al mese ci si porta a casa un pacchetto che, sulla carta, è difficile ignorare. I 200 giga in 5G sono pensati per chi usa lo smartphone senza troppe paranoie, tra streaming, hotspot e navigazione quotidiana, con minuti illimitati e 1000 SMS a completare il quadro. La cosa interessante è che il prezzo non è legato a promozioni temporanee o a sconti destinati a sparire dopo qualche rinnovo: CoopVoce insiste molto sul concetto di “per sempre”, ricordando anche di non aver mai aumentato le tariffe ai propri clienti nel corso degli anni. L’attivazione è gratuita e anche il primo mese costa esattamente 7,90 euro, senza spese aggiuntive che spuntano all’ultimo passaggio. Si può scegliere se mantenere il proprio numero o richiederne uno nuovo, così come decidere tra SIM fisica ed eSIM. Quest’ultima opzione è pensata per chi vuole fare tutto online, in modo rapido, senza attendere il corriere e senza costi di spedizione. In alternativa, la SIM tradizionale può essere spedita a casa oppure ritirata in uno dei numerosi punti vendita Coop, con attivazione inclusa anche in questo caso.

CoopVoce punta sulla trasparenza con TURBO 200

Un altro dettaglio che rende l’offerta più interessante riguarda l’utilizzo all’estero. Nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito, per i primi 30 giorni di ogni viaggio, i giga inclusi sono gli stessi disponibili in Italia. È una soluzione comoda per chi si sposta spesso e non vuole impazzire con soglie ridotte o pacchetti extra da attivare all’ultimo momento. A questo si aggiungono funzioni ormai fondamentali, come l’hotspot gratuito, il blocco dei numeri a sovrapprezzo e il supporto al VoLTE per chiamate più nitide senza rinunciare alla navigazione. C’è anche una certa attenzione alla gestione quotidiana, con il rinnovo facile tramite ricarica automatica e un’assistenza disponibile via app, chat e telefono, praticamente a qualsiasi ora. In un periodo in cui molte offerte sembrano costruite per cambiare nel giro di pochi mesi, TURBO 200 punta tutto sulla stabilità e sulla chiarezza. Non è una promessa da poco, soprattutto per chi è stanco di controllare continuamente se la propria tariffa è stata “rimodulata”. E forse è proprio questo, più ancora dei 200 giga, il vero punto di forza dell’offerta.