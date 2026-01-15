Naviga senza sorprese con CoopVoce TURBO 200 a 7,90€ mensili

28 Capita sempre più spesso di sentir parlare di rincari, rimodulazioni e sorprese in bolletta, quindi quando compare una promozione che va nella direzione opposta vale la pena fermarsi un attimo a guardarla con calma. CoopVoce, da questo punto di vista, gioca una partita tutta sua e con TURBO 200 prova a parlare a chi vuole tanti giga, semplicità e soprattutto la tranquillità di sapere quanto spenderà anche tra un anno. L’offerta è valida fino al 4 febbraio e il messaggio è piuttosto chiaro: stesso prezzo per sempre, senza condizioni nascoste e senza quei piccoli asterischi che spesso cambiano tutto.