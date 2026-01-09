NASA, dopo mesi di tensioni politiche il Congresso frena i tagli e cambia rotta

Per gran parte del 2025 il futuro della NASA è rimasto incerto. Nei corridoi dei centri di ricerca e tra i team impegnati sulle missioni scientifiche, l’ipotesi di una drastica riduzione dei fondi si è trasformato in un problema effettivo. Le prime bozze del budget federale lasciavano intendere un ridimensionamento senza precedenti, con tagli capaci di intaccare in profondità l’ossatura della ricerca spaziale americana. In risposta, molte divisioni dell’agenzia avevano iniziato a rivedere priorità, calendari e perfino a preparare piani di chiusura per missioni ancora attive.

Il passaggio chiave è arrivato con l’intervento del Congresso, che ha ribaltato l’impostazione iniziale della Casa Bianca riaffermando il principio che la scienza spaziale non è una voce accessoria, ma un investimento. Il compromesso raggiunto tra Camera e Senato fissa un budget complessivo che, pur segnando una lieve contrazione, evita il colpo che avrebbe potuto compromettere decenni di continuità scientifica.

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Missioni salvate, scelte difficili e il nuovo equilibrio della NASA

Il bilancio 2026 disegna una NASA più prudente nelle ambizioni, ma ancora capace di guardare lontano. Alcuni progetti simbolo vengono confermati, a partire dalle missioni planetarie che rappresentano il cuore dell’esplorazione scientifica. L’interesse per Venere resta vivo con il mantenimento di programmi dedicati allo studio della sua atmosfera, mentre prosegue anche la fase di analisi preliminare per una futura missione verso Urano, considerata fondamentale per comprendere i pianeti giganti ghiacciati.

La decisione più importante riguarda però Marte. Il programma di ritorno dei campioni, diventato nel tempo un gigante finanziario difficile da sostenere, viene messo da parte. Al suo posto prende forma un nuovo filone di sviluppo, meno oneroso ma orientato a costruire le tecnologie necessarie per future esplorazioni. Radar, strumenti di analisi e sistemi di atterraggio diventano il nuovo terreno su cui la NASA investirà risorse, rinviando l’obiettivo finale senza abbandonarlo del tutto.

Resta centrale anche il progetto del grande osservatorio spaziale dedicato alla ricerca di mondi abitabili. Il sostegno economico a questa infrastruttura conferma che, nonostante i compromessi, la NASA continua a scommettere su una scienza capace di produrre risultati epocali. Insomma, tra limiti di spesa, scelte politiche e ambizioni scientifiche, l’agenzia americana esce da questa fase con meno certezze assolute, ma con abbastanza risorse per restare in “gara”.