Mova X4 Pro: l’aspirapolvere lavapavimenti che batte lo sporco in modo smart | RECENSIONE

Abbiamo avuto modo di provare per diverse settimane il nuovo Mova X4 Pro, un aspirapolvere lavapavimenti senza fili che punta a rivoluzionare la pulizia domestica unendo potenza, tecnologia termica e automazione intelligente.

La promessa è chiara: “accendere il calore sullo sporco”, e possiamo dire fin da subito che Mova non ha scelto a caso questo slogan.

Il design del nuovo Mova X4 Pro nel dettaglio

Appena estratto dalla confezione, il X4 Pro trasmette una sensazione di solidità e innovazione. L’estetica è sobria ma curata, dominata da tonalità grigio metallizzato e nero opaco, con linee moderne e una costruzione robusta. Al tatto, i materiali risultano di buona qualità e l’assemblaggio è impeccabile. Non ci sono scricchiolii o giochi tra le parti, un dettaglio che nei prodotti cordless fa subito capire la serietà del progetto.

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La stazione base è più grande di quelle viste su altri modelli della stessa categoria, ma c’è un motivo valido: integra un sistema di autopulizia ad acqua calda a 100 °C e una funzione di asciugatura a 90 °C che, come vedremo, fa davvero la differenza nella manutenzione quotidiana.

Una volta appoggiato, il dispositivo si spegne e inizia automaticamente la ricarica, senza bisogno di incastri o pressioni. È una delle prime cose che ci ha convinto, perché elimina il fastidio di allineare perfettamente la scopa per far partire la ricarica: basta un semplice appoggio e tutto avviene in automatico.

L’interfaccia è essenziale: sul manico c’è un display digitale che mostra percentuale di batteria, modalità di pulizia e avvisi di manutenzione. Tutto è ben visibile anche in piena luce, mentre una voce guida accompagna l’utente durante i vari passaggi. È chiaro che l’accento non sia proprio perfetto in italiano, ma resta utile, specialmente quando si attiva una modalità o si effettua un ciclo di autopulizia.

Ergonomia e maneggevolezza

Il Mova X4 Pro non è un dispositivo leggerissimo – parliamo di circa 11,4 kg complessivi con la base – ma durante l’uso la sensazione è quella di un prodotto molto più leggero. Il merito è della guida automatica integrata e delle ruote motrici, che spingono in avanti la spazzola rendendo il movimento fluido anche su pavimenti difficili. Il peso percepito è di poco superiore al chilo, e lo si può usare tranquillamente anche per sessioni di pulizia prolungate.

Abbiamo apprezzato molto la possibilità di ruotare la testa fino a 60°, che permette di aggirare facilmente ostacoli come sedie o gambe di tavolini, e la tecnologia Lie-Flat Reach, grazie alla quale l’unità può stendersi completamente fino a 180° orizzontali. Questo consente di infilarsi sotto letti, divani e mobili alti solo 13 cm, mantenendo al tempo stesso una potenza di aspirazione costante di 20.000 Pa.

In spazi più stretti, come sotto i mobili da 9 cm, la spazzola continua a muoversi agevolmente e riesce a raccogliere la polvere nascosta con l’aiuto della luce LED frontale, un dettaglio che abbiamo trovato molto utile in ambienti poco illuminati.

Durante i test, abbiamo apprezzato anche la silenziosità generale del motore. In modalità Smart, il rumore si mantiene su livelli accettabili, permettendo di pulire anche la sera senza disturbare. Nella modalità Ultra, il suono aumenta, ma resta più contenuto rispetto a modelli di pari potenza.

Una tecnologia che punta sul calore

Il cuore del Mova X4 Pro è il suo sistema di riscaldamento integrato, che permette di portare l’acqua a 80 °C per la pulizia dei pavimenti e fino a 100 °C per il ciclo di autopulizia. Questa caratteristica cambia radicalmente l’esperienza d’uso rispetto a un lavapavimenti tradizionale. Non si tratta solo di rimuovere lo sporco: la temperatura elevata scioglie macchie, grasso e residui secchi in pochi secondi, riducendo anche la necessità di detergenti chimici. È un vantaggio concreto, soprattutto per chi ha bambini o animali in casa e desidera evitare prodotti aggressivi.

Abbiamo voluto mettere alla prova questa tecnologia con diverse tipologie di sporco:

macchie di sugo secco e ketchup , lasciate per ore sul pavimento in gres;

residui di caffè e cioccolato , difficili da rimuovere a freddo;

piccole incrostazioni di grasso da cucina, tipiche delle zone vicino ai fornelli.

In tutti i casi, la modalità Spray SpotHeat™, che spara getti d’acqua calda ad alta pressione, ha risolto la situazione senza richiedere più di due passaggi. In particolare, sul sugo secco la differenza è stata impressionante: con un normale lavapavimenti avremmo dovuto insistere a lungo, mentre con il Mova X4 Pro lo sporco si è sciolto quasi all’istante, lasciando la superficie pulita e asciutta in pochi minuti.

Pulizia e asciugatura: due fasi, un solo gesto

Un altro punto forte del Mova X4 Pro è la doppia fase di lavaggio e asciugatura automatica della spazzola. Dopo ogni utilizzo, basta posizionare l’unità sulla base e scegliere tra due modalità:

Autopulizia intelligente , più delicata e silenziosa, che dura circa 3 minuti;

Autopulizia profonda, che impiega 6 minuti ma sfrutta acqua calda e rotazione ad alta velocità per un risultato più accurato.

Durante i nostri test, abbiamo alternato le due opzioni: quella intelligente è perfetta per l’uso quotidiano, mentre la profonda è ideale dopo sessioni intense o se si è pulita una zona particolarmente sporca. In entrambi i casi, la spazzola risulta asciutta, pulita e completamente priva di cattivi odori, grazie all’asciugatura con aria calda a 90 °C.

Questa soluzione, rispetto ai modelli che asciugano solo con aria ambiente, fa un’enorme differenza. Niente più residui umidi che causano muffa o cattivi odori nel tempo. Dopo settimane di utilizzo, la spazzola del nostro X4 Pro è rimasta morbida, igienizzata e perfettamente inodore.

Potenza di aspirazione e tecnologia Tangle-Free

Il motore del Mova X4 Pro sviluppa una pressione di aspirazione di 20.000 Pa, un valore tra i più alti della categoria. Ciò consente di aspirare polvere, peli, briciole e anche piccoli detriti solidi senza difficoltà.

Abbiamo testato il dispositivo su diverse superfici: pavimenti in gres, parquet verniciato e moquette a pelo corto. In ogni situazione, la potenza è rimasta costante e la capacità di aspirare anche residui più grandi ci ha sorpresi positivamente. Persino i piccoli liquidi versati a terra vengono gestiti senza schizzi o perdite, grazie alla separazione istantanea tra acqua sporca e pulita.

Il sistema Tangle-Free™ merita una menzione a parte. Si tratta di un raschietto dentato che, durante la rotazione del rullo, taglia automaticamente peli e capelli evitando la formazione di grovigli.

Abbiamo due animali in casa, e questo è sempre stato un problema con i lavapavimenti tradizionali. Dopo due settimane di utilizzo intensivo, non abbiamo dovuto mai rimuovere manualmente un solo capello dalla spazzola: un risultato davvero notevole.

Pulizia ai bordi e sotto i mobili

Uno degli aspetti più fastidiosi durante la pulizia domestica è riuscire a raggiungere gli angoli o le aree vicino ai battiscopa. Il Mova X4 Pro affronta questa sfida con una spazzola a doppio bordo che consente di pulire fino a 0 mm dal muro, eliminando qualsiasi residuo anche lungo le pareti. Abbiamo verificato la cosa usando una polvere fine colorata lungo il battiscopa: dopo un solo passaggio, la linea di sporco era completamente sparita, senza lasciare margini o striature. È evidente che Mova abbia studiato bene il design della testa rotante per ottenere questo risultato, e possiamo confermare che funziona.

Sotto i mobili, invece, l’altezza minima di 13 cm permette di raggiungere la maggior parte dei letti e dei divani, mentre la luce LED aiuta a individuare lo sporco più nascosto. Nei punti più stretti, il corpo dell’aspirapolvere si inclina fino a 180°, e la spazzola continua ad aspirare con la stessa forza, senza cali di potenza. In confronto con altri modelli provati in passato, la differenza si percepisce subito: il Mova X4 Pro non costringe a cambiare posizione o ad adottare movimenti scomodi.

Modalità di pulizia: intelligenza e versatilità

Durante il nostro periodo di prova abbiamo utilizzato il Mova X4 Pro praticamente ogni giorno, alternando le quattro modalità disponibili: Smart, Ultra, Solo aspirazione e Acqua calda. Ognuna ha un ruolo preciso e risponde bene a esigenze diverse, rendendo il prodotto estremamente flessibile.

La modalità Smart è quella che abbiamo sfruttato di più. La regolazione della potenza avviene in maniera automatica e varia in base a quanto sporco viene rilevato. In base a questo Mova X4 Pro adatta sia la quantità d’acqua da erogare che l’intensità del getto. Abbiamo trovato questo tipo di impostazione molto utile per tenere il pavimento pulito con regolarità, senza la necessità di modificare le impostazioni o di ripassare sempre sugli stessi punti. In questa modalità, la voce guida segnala quando il dispositivo aumenta la potenza o passa alla fase di asciugatura, rendendo il tutto molto intuitivo.

Davvero super la modalità Ultra, la quale porta i giri del motore all’apice raggiungendo la potenza dei 20.000 Pa. L’abbiamo utilizzata soprattutto nelle giornate in cui i pavimenti erano particolarmente sporchi o per la pulizia post-cucina, dove si accumulano residui di cibo e macchie più ostinate. In questo caso l’autonomia cala visibilmente, ma i risultati giustificano pienamente il consumo maggiore: il pavimento resta pulito e brillante anche senza asciugatura manuale.

Con la modalità Solo aspirazione, il Mova X4 Pro si comporta come un aspirapolvere tradizionale, perfetto per rimuovere rapidamente polvere, capelli e peli di animali. L’abbiamo trovata utile anche per la pulizia delle scale, dove è meglio non utilizzare acqua, e per la manutenzione di tappeti e moquette. Pur non essendo progettato specificamente per superfici tessili, si difende bene anche su questi terreni, grazie al rullo ad alta velocità che cattura le fibre più fini.

Infine, la modalità Acqua calda, o come la chiama il brand “Spray SpotHeat™”, è la più spettacolare. Con un semplice comando sul manico si attiva un getto di acqua a 80 °C che scioglie letteralmente lo sporco. L’abbiamo usata per pulire segni di scarpe, residui di cera e persino qualche macchia di vernice idrosolubile: in pochi secondi tutto è tornato come nuovo.

Il sistema rilascia acqua calda solo quando serve, evitando sprechi, e la pressione del getto è davvero potente. È una funzione che trasforma il modo in cui si affrontano le pulizie domestiche, perché riduce i tempi e cancella la necessità di “insistere” sulle macchie.

Il potere del calore: pulizia e igiene reale

A differenza di altri lavapavimenti che utilizzano acqua tiepida o appena calda, il Mova X4 Pro lavora su temperature elevate e costanti. L’acqua raggiunge 80 °C per il lavaggio dei pavimenti e addirittura 100 °C durante la fase di autopulizia. Abbiamo verificato con un termometro a infrarossi: le cifre dichiarate dal produttore sono sostanzialmente reali. Questo dettaglio fa capire quanto il sistema di riscaldamento interno sia efficiente.

Durante i test su superfici in gres porcellanato, parquet sigillato e vinile, la temperatura non ha mai causato danni, nemmeno con un uso prolungato. Il vantaggio è evidente: lo sporco si stacca in profondità, anche quello invisibile, e le superfici risultano igienizzate e brillanti. La differenza rispetto ai modelli a freddo è notevole: con questi ultimi spesso restano aloni o residui, mentre con il Mova X4 Pro il pavimento si asciuga in modo uniforme, lasciando una sensazione di pulito reale sotto i piedi.

Abbiamo fatto anche una prova comparativa con un modello di fascia simile ma privo di riscaldamento. Sullo stesso tipo di macchia (una combinazione di salsa di soia e ketchup), il concorrente ha richiesto tre passaggi, mentre il Mova X4 Pro ha completato la pulizia in due passate, rimuovendo tutto senza lasciare odori. Questo risultato conferma quanto l’elemento termico sia determinante per ridurre tempi e fatica.

Gestione dell’acqua: serbatoi ben studiati e semplici da manutenere

Il Mova X4 Pro è dotato di due serbatoi separati: uno per l’acqua pulita da 760 ml e uno per l’acqua sporca da 730 ml. Entrambi sono posizionati nella parte posteriore, con un sistema di estrazione rapida che abbiamo trovato molto pratico. Il serbatoio dell’acqua pulita dispone di una comoda maniglia retrattile e di un tappo di gomma facilmente rimovibile, mentre quello per l’acqua sporca si apre con una leggera pressione sul coperchio.

Durante l’utilizzo, l’indicatore sul display mostra in tempo reale lo stato dei serbatoi, avvisando quando è necessario svuotarli o riempirli. Abbiamo apprezzato anche il sistema di filtraggio interno, che separa l’acqua dai detriti solidi, rendendo più semplice lo smaltimento. Dopo ogni uso, basta svuotare e sciacquare con acqua corrente per mantenere tutto pulito e inodore.

Abbiamo provato anche ad aggiungere il detergente ufficiale Mova, incluso nella confezione, che va miscelato direttamente nel serbatoio dell’acqua pulita. La profumazione è molto leggera, quasi neutra, ma contribuisce a mantenere il rullo fresco e a evitare l’accumulo di residui. In alternativa, abbiamo testato un detergente universale non schiumogeno: il risultato è stato altrettanto buono, ma sconsigliamo di esagerare con la quantità per non compromettere i meccanismi interni.

Il consumo d’acqua è ben calibrato: con un pieno si riescono a pulire circa 100–120 metri quadrati, a seconda della modalità utilizzata. In modalità Ultra, naturalmente, l’acqua finisce prima, ma il risultato è più profondo.

Per un appartamento medio di 90–100 mq, basta un solo riempimento per completare la pulizia.

Efficienza energetica e gestione intelligente

Uno degli aspetti che ci ha colpiti è la capacità del Mova X4 Pro di ottimizzare automaticamente il consumo energetico in base alle condizioni del pavimento. Il sistema rileva il livello di sporco (poco, medio o molto) e adatta potenza e portata d’acqua di conseguenza. È una funzione che riduce sensibilmente gli sprechi e permette di prolungare l’autonomia, specialmente se si utilizza la modalità Smart.

Durante la nostra prova, abbiamo notato che in modalità Smart l’autonomia effettiva si avvicina ai 45 minuti dichiarati, mentre in Ultra scende a circa 25. Con una ricarica completa di circa 4 ore, siamo riusciti a coprire due sessioni di pulizia quotidiana senza doverlo ricaricare ogni volta. È una gestione molto equilibrata, considerando la potenza e il sistema di riscaldamento sempre attivo.

Abbiamo provato anche a lasciare il dispositivo in standby sulla base per diversi giorni: il consumo residuo è minimo, e il caricatore interrompe automaticamente l’alimentazione una volta completata la carica.

Un piccolo ma utile dettaglio che contribuisce alla longevità della batteria e alla sicurezza domestica.

Manutenzione quotidiana e autopulizia igienizzante

La manutenzione è una parte fondamentale per qualsiasi lavapavimenti, ma con il Mova X4 Pro diventa quasi superflua grazie al sistema di autopulizia ad alta temperatura. Dopo ogni utilizzo, abbiamo eseguito il ciclo automatico con acqua calda a 100 °C e asciugatura ad aria calda a 90 °C, e i risultati sono eccellenti. La spazzola risulta completamente pulita, priva di residui e pronta all’uso in circa 10 minuti complessivi.

L’asciugatura silenziosa guidata da intelligenza artificiale regola automaticamente la temperatura in base all’umidità residua, evitando sprechi energetici e garantendo la massima igiene. Abbiamo alternato i due programmi di autopulizia: la versione “Smart”, più delicata, è ideale dopo sessioni leggere, mentre la modalità “Profonda” sfrutta l’acqua calda e la rotazione ad alta velocità per una pulizia completa del rullo.

È sorprendente constatare che, anche dopo settimane di utilizzo quotidiano, non si sviluppano cattivi odori: segno che il calore e l’asciugatura rapida eliminano davvero batteri e umidità. Un’altra caratteristica intelligente è la funzione Tangle-Free™, che mantiene il rullo privo di peli e capelli. In casa con animali, questa è una vera manna: non abbiamo mai dovuto tagliare manualmente un solo groviglio. L’efficacia è costante e si nota anche nel tempo.

Prestazioni reali sul campo

Per valutare il Mova X4 Pro abbiamo organizzato un test su diversi tipi di pavimento, cercando di simulare le situazioni quotidiane più comuni:

Gres porcellanato lucido , con residui di cibo e polvere fine;

Parquet trattato , sensibile all’umidità;

Piastrelle da cucina , con macchie di olio e grasso;

Superfici in vinile, con sabbia e terra portate dalle scarpe.

Su tutte le superfici, l’X4 Pro si è comportato in modo impeccabile. La combinazione tra calore, aspirazione e getto d’acqua pressurizzato fa davvero la differenza. Nei pavimenti più lucidi, il risultato è brillante senza lasciare aloni; sul parquet, il passaggio caldo ha asciugato velocemente senza gonfiare il legno; nelle zone più difficili come la cucina, le macchie di olio sono sparite al primo tentativo.

Abbiamo anche notato che il pavimento resta più asciutto rispetto ad altri lavapavimenti, segno che il sistema di aspirazione dell’acqua sporca funziona alla perfezione.

Un dettaglio importante è la possibilità di utilizzare il dispositivo anche solo come aspirapolvere: utile per chi vuole fare una passata veloce tra un lavaggio e l’altro.

Autonomia reale e tempi di ricarica

Durante il periodo di prova abbiamo monitorato con attenzione l’autonomia effettiva del Mova X4 Pro, alternando modalità di utilizzo e intensità diverse. L’azienda dichiara 45 minuti di autonomia massima e, sorprendentemente, i numeri rispecchiano quasi del tutto la realtà.

In modalità Smart, dove la potenza viene regolata automaticamente, siamo riusciti a coprire più di 100 metri quadrati senza interruzioni, con una media di 43-44 minuti di autonomia. In Ultra, invece, si scende intorno ai 25-28 minuti, ma si ottiene una potenza di aspirazione e lavaggio davvero intensa, ideale per lo sporco più pesante.

Abbiamo anche testato il comportamento della batteria con sessioni brevi e ripetute: il sistema gestisce bene la ricarica parziale, senza cali di prestazione né surriscaldamenti. Dopo una settimana di utilizzo quotidiano con cicli da 10-15 minuti, l’autonomia non ha mostrato alcuna riduzione percepibile.

La ricarica completa richiede circa 4 ore, un tempo standard per dispositivi di questa categoria. La base, come già accennato, funge sia da dock di ricarica che da centro di autopulizia, per cui basta appoggiare la scopa e dimenticarsene. Il LED frontale segnala chiaramente lo stato della batteria e si spegne automaticamente al completamento.

Un aspetto che abbiamo apprezzato molto è la gestione intelligente del consumo energetico: se l’ambiente è già pulito, la potenza viene ridotta e il motore lavora al minimo indispensabile. Questo contribuisce non solo a prolungare la durata della batteria, ma anche a limitare la rumorosità complessiva, rendendo la pulizia più piacevole.

Rumorosità e comfort d’uso

Uno dei punti su cui il Mova X4 Pro ci ha sorpresi è la silenziosità. Nonostante la potenza elevata, la rumorosità rimane contenuta: durante la modalità Smart oscilla tra 55 e 58 dBA, mentre in Ultra non supera i 63 dBA.

Per dare un’idea pratica, è più o meno come una normale conversazione in casa. Si può tranquillamente utilizzare anche la sera o la mattina presto senza disturbare.

L’asciugatura della spazzola, poi, è ancora più discreta. Il ciclo di asciugatura silenziosa guidata da AI è praticamente impercettibile: il rumore del flusso d’aria calda è lieve e costante, simile a quello di una ventola di PC portatile. Ci è capitato di dimenticarlo acceso e di accorgercene solo quando il LED ha segnalato il termine del ciclo.

Anche l’esperienza di manovra è comoda. L’impugnatura ha un buon grip, il peso è bilanciato e la spinta motorizzatariduce lo sforzo fisico. Abbiamo provato a farlo usare anche a persone meno abituate ai lavapavimenti — inclusa un’anziana signora — e tutte hanno confermato la sensazione di leggerezza. Grazie alle mini ruote anteriori e alla testa snodata, il movimento è fluido in ogni direzione e consente di pulire zone ampie senza pause.

Un dettaglio che ci è piaciuto molto riguarda la distribuzione del calore: il rullo non si surriscalda al tatto e il calore è confinato all’interno del circuito dell’acqua. In pratica, non c’è rischio di danneggiare pavimenti delicati o di scottarsi durante la manutenzione.

Qualità costruttiva e materiali

Dopo oltre un mese di test intensivo, possiamo dire che la qualità costruttiva del Mova X4 Pro si colloca nella fascia alta della categoria. Il corpo principale è in plastica rigida di ottima densità, con un rivestimento superficiale che resiste bene ai graffi e alle ditate. Anche le giunzioni tra le parti mobili sono solide, senza segni di cedimento o scricchiolii.

Abbiamo smontato e rimontato i serbatoi decine di volte, e i ganci non hanno perso tensione. Questo è un dettaglio importante, perché in molti dispositivi simili, dopo qualche settimana, gli incastri iniziano a cedere.

Il manico presenta una leggera curvatura ergonomica che facilita l’impugnatura e il controllo del peso. Il display OLED è luminoso e chiaro, con numeri grandi e un indicatore di modalità ben visibile. La scelta di posizionare i pulsanti principali in alto è vincente: non si rischia di premere accidentalmente i comandi durante la pulizia.

La spazzola resistente al calore è un altro elemento chiave. È progettata per sopportare temperature elevate fino a 100 °C, e dopo numerosi cicli di autopulizia non ha mostrato deformazioni né perdita di consistenza. La superficie resta soffice, ma al tempo stesso compatta, mantenendo ottime prestazioni di raccolta. La casa produttrice dichiara fino a 6.000 ore di utilizzo per il rullo e, considerato quanto abbiamo visto, la cifra sembra realistica.

Anche la base di ricarica merita una menzione positiva: nonostante le dimensioni generose, risulta ben proporzionata e stabile. I materiali plastici sono spessi, l’incastro con la scopa è preciso e non servono forzature. È evidente che il design sia stato pensato per durare nel tempo.

Durabilità percepita e affidabilità nel tempo

Dopo diverse settimane di utilizzo costante, il Mova X4 Pro ha dimostrato una consistenza di prestazioni notevole. Nonostante l’intenso impiego quotidiano e i frequenti cicli di autopulizia, non abbiamo notato alcun calo di potenza o segni di cedimento. La sensazione generale è quella di un dispositivo costruito per durare. Il sistema di riscaldamento continua a mantenere temperature elevate con la stessa rapidità del primo giorno, e il rullo principale conserva la sua forma originaria, segno che i materiali resistono bene alle sollecitazioni termiche.

Abbiamo anche verificato la resistenza dei serbatoi nel tempo: dopo numerosi riempimenti e svuotamenti, le guarnizioni restano perfettamente aderenti e non mostrano perdite d’acqua. Il meccanismo di chiusura, che inizialmente sembrava leggermente rigido, si è ammorbidito senza compromettere la solidità.

Un punto che merita attenzione è la batteria integrata da 6×5000 mAh, che anche dopo vari cicli di ricarica mantiene un’efficienza praticamente invariata. Abbiamo effettuato una prova di durata simulata: dopo 20 cicli completi di ricarica, la perdita di capacità si è mantenuta entro il 3%, un valore eccellente per un dispositivo di questa fascia. La base di ricarica, inoltre, garantisce una stabilità termica ottimale durante la fase di rifornimento, impedendo che la batteria si surriscaldi.

Nel lungo periodo, l’assenza di necessità di interventi manuali per la manutenzione della spazzola e del rullo rappresenta un vantaggio sostanziale. Meno tempo speso a smontare componenti, meno rischio di danneggiarli. È uno di quei prodotti che si percepiscono “autonomi” anche dal punto di vista della cura quotidiana.

Usabilità quotidiana e comfort domestico

Durante la prova lunga, abbiamo percepito chiaramente che il Mova X4 Pro è stato progettato per ridurre al minimo l’intervento umano. Non c’è mai bisogno di toccare lo sporco, di strizzare panni o di cambiare accessori.

Dopo ogni sessione, il pavimento appare immediatamente asciutto, anche in inverno, e l’aria in casa sembra più pulita grazie alla capacità del filtro HEPA di trattenere polveri sottili e allergeni.

Abbiamo anche testato la rumorosità durante l’uso serale, in un appartamento condominiale: con porte chiuse, il rumore non oltrepassa le pareti. È quindi possibile utilizzarlo senza disturbare chi dorme, cosa che non sempre si può dire per i lavapavimenti di fascia alta.

Un punto su cui siamo rimasti molto colpiti è la gestione automatica dello sporco. Il sistema intelligente rileva la quantità di residui sul pavimento e aumenta la potenza in modo proporzionale. Quando la zona torna pulita, la potenza diminuisce. È un comportamento dinamico che ottimizza energia e acqua, ma soprattutto evita di “rovinare” le superfici con lavaggi eccessivi.

Nelle stanze meno utilizzate, come lo studio, abbiamo notato che l’aspirazione resta più leggera, mentre in cucina e ingresso, dove il pavimento era più sporco, il motore ha lavorato con maggiore intensità. Tutto senza intervento manuale.

Anche il sistema di ruote contribuisce al comfort. Sono silenziose, non lasciano segni e permettono di scivolare con naturalezza anche sui tappetini sottili. Il passaggio da una superficie all’altra è fluido, senza scossoni né necessità di sollevare la scopa.

Igiene e benessere domestico

Uno degli aspetti che abbiamo più apprezzato del Mova X4 Pro è la sensazione di igiene profonda che lascia dopo ogni uso. Grazie al calore e al getto pressurizzato, le superfici non solo appaiono pulite, ma lo sono davvero. In una casa con animali, questo si traduce in un vantaggio concreto: niente più odore di pelo bagnato o macchie invisibili sul pavimento. Il sistema riesce a eliminare anche residui batterici e microspore che si accumulano con i normali panni umidi, e l’ambiente appare più fresco, quasi “sanificato”.

Durante il test, abbiamo verificato anche la differenza tra il Mova X4 Pro e un lavaggio manuale con mocio e detergente. Dopo aver passato il Mova, abbiamo controllato il pavimento con un panno bianco umido: è rimasto pulito. Con un mocio tradizionale, invece, il panno si è sporcato subito. È una prova semplice ma eloquente, che dimostra quanto la tecnologia termica unita all’aspirazione potente faccia la differenza.

Considerazioni finali

Dopo settimane di utilizzo, possiamo affermare con certezza che il Mova X4 Pro rappresenta una delle soluzioni più complete e avanzate nel panorama dei lavapavimenti senza fili. Non è solo un aspirapolvere con funzione di lavaggio: è un vero sistema di pulizia integrato, capace di aspirare, lavare, igienizzare e asciugare in modo completamente autonomo.

Le sue tecnologie termiche – acqua calda a 80 °C, autopulizia a 100 °C e asciugatura a 90 °C – portano la manutenzione domestica su un altro livello. Non ci si limita più a togliere la polvere, ma si ottiene una pulizia profonda e antibatterica senza dover ricorrere a detergenti aggressivi.



La potenza da 20.000 Pa, la spazzola Tangle-Free™, la gestione intelligente della potenza e la manovrabilità a 180° fanno il resto, offrendo un’esperienza d’uso comoda e professionale. Certo, il prezzo non è contenuto e il peso complessivo può non essere ideale per chi cerca qualcosa di ultraleggero, ma questi aspetti passano in secondo piano di fronte alla qualità generale del prodotto. Abbiamo provato molti lavapavimenti negli ultimi anni, ma pochi hanno saputo unire prestazioni, innovazione e comfort con la stessa efficacia. Il prezzo su Amazon è una vera occasione in quanto è in sconto del 42%: si passa da 599 € di listino a soli 349 € con due anni di garanzia e spedizione veloce.

Chi cerca un dispositivo affidabile, potente e soprattutto igienico, troverà nel Mova X4 Pro un compagno quotidiano in grado di semplificare davvero la gestione della casa. Non serve esperienza, non serve manutenzione manuale, e non serve neanche più la pazienza di aspettare che i pavimenti si asciughino. In meno di un’ora si può pulire e igienizzare un intero appartamento, con risultati visibili e tangibili al tatto.