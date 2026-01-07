Motorola: recenti leak svelano gli smartphone in arrivo nel 2026

Quello che sta succedendo con Motorola per questo 2026 è un bel terremoto. A tal proposito, Evan Blass ha deciso di rovinare la sorpresa a Lenovo (la casa madre) con una serie di leak che svelano le novità in arrivo per l’azienda. Il protagonista assoluto, quello che sta facendo chiacchierare tutti nei corridoi del CES 2026 a Las Vegas, è senza dubbio il Razr Fold. Si tratta del primo vero salto di Motorola nel mondo dei pieghevoli “a libro“. È un guanto di sfida lanciato al Galaxy Z Fold di Samsung. E la cosa interessante è che non sembrano voler competere solo sulla scheda tecnica, ma anche sul prezzo. Si parla di un posizionamento economico di circa 1.500 dollari.
Le novità smartphone in arrivo per Motorola nel nuovo anno
Sotto il cofano del Razr Fold pare ci sia una spinta fortissima sull’intelligenza artificiale e su un comparto fotografico. Dettagli che, presentato per la prima volta in un pieghevole Motorola, non dovrebbe far rimpiangere i top di gamma tradizionali. Ma se il Fold è la star, il centro della lineup sarà il Motorola Signature (nome in codice Urus25). In tal caso si parla di un processore Snapdragon 8 Gen 5, uno spessore ridicolo di soli 7 mm e una promessa di aggiornamenti software per ben 7 anni.
Ma non c’è solo l’altissimo di gamma. Motorola sta rifacendo tutta la sua famiglia di smartphone. Dai nuovi Moto G17 e G77 fino al rinnovato Edge 70 Fusion+. È un’offerta che copre letteralmente ogni tasca. Inoltre, è importante sottolineare che restano quei cinque nomi in codice misteriosi, come Horizon26 o Sydney26. Dispositivi che aleggiano nell’aria come promesse di qualcosa di ancora non visto. Insomma, al CES l’azienda promette novità particolarmente interessanti per il settore smartphone. Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire cosa sta per cambiare concretamente per l’ecosistema Motorola.